Виктор Пинчук через УНИАН дал слово, что никогда в политику не пойдет
Я бываю недостаточно хорошим, но моя жена делает меня добрее... Хотел ли бы я стать депутатом? Тебе самой не смешно, что ты говоришь?.. Блиц-интервью
“ Я бываю недостаточно хорошим, но моя жена делает меня добрее... Хотел ли бы я стать депутатом? Тебе самой не смешно, что ты говоришь?.. ” На аукционе
На аукционеLove Fashion Aid, который организовала дочь Леонида Кучмы, жена Виктора Пинчука, председатель фонда «АНТИСПИД», нам удалось несколько минут пообщаться с самим Пинчуком.Виктор Михайлович, довольны ли Вы торгами, которые организовала Ваша жена?Да. Я не думал, что будет собрана такая большая сумма. Можно сказать, что это показатель того, что общество здорово.
Я убежден, что намного важнее то, что в аукционе приняли участие не только бизнесмены, но и много других людей, которых я лично знаю. Они понимают, что нужно не только зарабатывать, но и отдавать.
Постепенно благотворительность в Украине становится чем-то нормальным и естественным, я бы сказал, даже модным и престижным. И это очень хорошо, что люди думают о том, как можно помочь ближнему, это признак того, что наше общество более-менее здорово и люди думают о моральных ценностях, а не только о том, что бы заработать для себя.
А для Вас лично, что означает благотворительность?Для меня это стало очень важной составляющей частью моей деятельности сегодня, не менее важным, чем бизнес...
Я видела, что Ваша жена перед началом аукциона волновалась. Пытались ли Вы ее как-то успокоить?Да, конечно. Когда у меня какое-то мероприятие, то она старается меня поддержать и успокоить, а когда у нее, – то я ее.
Елена очень переживала, потому что это ее детище, она говорила, что очень важно, чтобы была собрана сумма большая, чем на прошлых торгах, нужно, чтобы люди увидели, что в этом есть прогресс.
Я относительно этого ее быстро успокоил, потому что в голове быстро считаю, но, честно говоря, не ожидал, что выйдет аж полмиллиона долларов.
Здорово!
Очень важно, что у тех людей, которые пришли на аукцион, нет никаких сомнений, что эти средства пойдут по назначению, ведь никто не сомневается в том, что Лена не растранжирит ни копеечки, ни гривни, не присвоит себе ничего. Эти все средства пойдут на правильное дело.
По большому счету, это мероприятие не только для Олениного фонда, но и для самих людей, которые сюда пришли, – они почувствовали себя причастными к какому-то большому делу.
Я бы сказала так, что Ваша жена пытается делать людей более добрыми.Да! Она даже меня пытается делать добрее.
А Вы разве злой?Нет, но я могу быть недостаточно хорошим, но она меня делает более добрым.
Многие люди считают Вашу меценатскую деятельность таким себе пиаром, который поможет Вам через пару лет опять пойти в большую политику.И кем стать – народным депутатом?
Тебе самой смешно, что ты говоришь?
О Вашем политическом будущем говорят многие вполне адекватные люди...Я всем этим людям даю слово, что не пойду в политику. Я считаю, что могу большую пользу принести Украине, будучи бизнесменом и общественным деятелем. Я могу более эффективно работать, будучи свободным от политики, просто общественным деятелем.
Я убежден, что ни в какую политику не пойду, то есть никаким действующим политиком не буду и не буду занимать никакой правительственной должности. Это исключено абсолютно.
А именно после какого момента в жизни Вас перестала интересовать политика?Как таковая она меня никогда и не интересовала. Ну, были обстоятельства. Но я никогда настоящим политиком себя не чувствовал.
Разговаривала Оксана Климончук