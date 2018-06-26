Виктор Пинчук через УНИАН дал слово, что никогда в политику не пойдет

“ Я бываю недостаточно хорошим, но моя жена делает меня добрее... Хотел ли бы я стать депутатом? Тебе самой не смешно, что ты говоришь?.. ” На аукционе Love Fashion Aid, который организовала дочь Леонида Кучмы, жена Виктора Пинчука, председатель фонда «АНТИСПИД», нам удалось несколько минут пообщаться с самим Пинчуком. Виктор Михайлович, довольны ли Вы торгами, которые организовала Ваша жена? Да. Я не думал, что будет собрана такая большая сумма. Можно сказать, что это показатель того, что общество здорово.

Я убежден, что намного важнее то, что в аукционе приняли участие не только бизнесмены, но и много других людей, которых я лично знаю. Они понимают, что нужно не только зарабатывать, но и отдавать.

Постепенно благотворительность в Украине становится чем-то нормальным и естественным, я бы сказал, даже модным и престижным. И это очень хорошо, что люди думают о том, как можно помочь ближнему, это признак того, что наше общество более-менее здорово и люди думают о моральных ценностях, а не только о том, что бы заработать для себя.

А для Вас лично, что означает благотворительность? Для меня это стало очень важной составляющей частью моей деятельности сегодня, не менее важным, чем бизнес...

Я видела, что Ваша жена перед началом аукциона волновалась. Пытались ли Вы ее как-то успокоить? Да, конечно. Когда у меня какое-то мероприятие, то она старается меня поддержать и успокоить, а когда у нее, – то я ее.

Елена очень переживала, потому что это ее детище, она говорила, что очень важно, чтобы была собрана сумма большая, чем на прошлых торгах, нужно, чтобы люди увидели, что в этом есть прогресс.

Я относительно этого ее быстро успокоил, потому что в голове быстро считаю, но, честно говоря, не ожидал, что выйдет аж полмиллиона долларов.

Здорово!

Очень важно, что у тех людей, которые пришли на аукцион, нет никаких сомнений, что эти средства пойдут по назначению, ведь никто не сомневается в том, что Лена не растранжирит ни копеечки, ни гривни, не присвоит себе ничего. Эти все средства пойдут на правильное дело.

По большому счету, это мероприятие не только для Олениного фонда, но и для самих людей, которые сюда пришли, – они почувствовали себя причастными к какому-то большому делу.

Я бы сказала так, что Ваша жена пытается делать людей более добрыми. Да! Она даже меня пытается делать добрее.

А Вы разве злой? Нет, но я могу быть недостаточно хорошим, но она меня делает более добрым.

Многие люди считают Вашу меценатскую деятельность таким себе пиаром, который поможет Вам через пару лет опять пойти в большую политику. И кем стать – народным депутатом?

Тебе самой смешно, что ты говоришь?

О Вашем политическом будущем говорят многие вполне адекватные люди... Я всем этим людям даю слово, что не пойду в политику. Я считаю, что могу большую пользу принести Украине, будучи бизнесменом и общественным деятелем. Я могу более эффективно работать, будучи свободным от политики, просто общественным деятелем.

Я убежден, что ни в какую политику не пойду, то есть никаким действующим политиком не буду и не буду занимать никакой правительственной должности. Это исключено абсолютно.

А именно после какого момента в жизни Вас перестала интересовать политика? Как таковая она меня никогда и не интересовала. Ну, были обстоятельства. Но я никогда настоящим политиком себя не чувствовал.

Разговаривала Оксана Климончук