Звягильский рискнул здоровьем, чтобы встретить Ющенко (фото)

Среди встречавших Президента Украины Виктора Ющенко руководителей Донецка и области и членов Государственной комиссии по выяснению причин аварии на шахте им. Засядько, на которой вчера произошел мощный взрыв метана, замечен фактический руководитель шахты имени Засядько Ефим Звягильский.

Это его первое появление на людях с момента вчерашней аварии, сообщает корреспондент «Острова».

Ранее сообщалось, что почетный руководитель предприятия, народный депутат-«регионал» Ефим Звягильский вчера так и не прибыл на место трагедии. Как сообщил глава профкома шахты им. Засядько Юрий Заец, с утра Звягильский находился в больнице.