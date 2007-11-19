Руководитель шахты им. Засядько попал в больницу

18 ноября в 3.11 в Донецке на шахте им. А.Засядько на горизонте 1078 м произошел взрыв метано-воздушной смеси. Всего в шахте работали 457 горняков. 357 из них подняты на поверхность, из них 28 госпитализированы (27 - в состоянии средней тяжести в результате острого отравления рудным газом, 1 - в крайне тяжелом состоянии из-за ожогов и травм).

По состоянию на 8.00 понедельника погибшими считаются 69 горняков. Судьба 31 горняка остается неизвестной.

Почетный руководитель предприятия, народный депутат-«регионал» Ефим Звягильский вчера так и не прибыл на место трагедии, отмечает Дело. Как сообщил глава профкома шахты им. Засядько Юрий Заец, в это время Звягильский находился в больнице.