Франчук в черном, Могилевская в прозрачном, Билык – в свадебном

Дочь Кучмы – жена олигарха Пинчука – Елена Франчук вместе со своим фондом «АнтиСПИД» продолжает довольно оригинальным методом бороться с распространением СПИДа в Украине. Вчера в рамках Украинской недели моды в Киеве госпожа Франчук уже во второй раз за этот год организовала акцию Love Fashion AID (попробуйте переведите!) при участии украинских звезд, посвященную борьбе с чумой ХХІ века.

В этом проекте приняли участие 38 украинских дизайнеров. Каждый из них подготовил для коллекции по два образа, посвященных ВИЧ-позитивным людям.

– Этой акцией, – сказала Елена Франчук корреспонденту УНИАН, – мы хотим морально поддержать ВИЧ-инфицированных, потому что для них очень важно чувствовать моральную поддержку, это одна из составляющих частей их эмоционального состояния. Для таких людей важно не чувствовать себя отторгнутыми обществом, изгоями, они хотят достойно бороться со своей болезнью, и мы должны им в этом помогать.

Сама Елена, демонстрируя печаль, оделась в платье черного цвета, черные колготки и сапожки. Украшения на ней тоже символизировали печаль – руку украшал скромный браслет в виде черного ремешка с двумя цветочками, выложенными бриллиантами.

Дефиле Love Fashion AID начала – на правах подруги Елены – народная артистка Украины Наталья Могилевская, одетая в белое, полностью прозрачное платье от Оксаны Караванской. На руке у Могилевской была красная повязка с надписью «Stop AIDS». Позже Наталия призналась:

– Надеюсь, что в первый и в последний раз надела эту повязку...

С ней на подиум вышла маленькая ВИЧ-инфицированная девочка, которая плакала, а Наталия не знала, как ее успокоить...

Ани Лорак тоже вышла на подиум с ВИЧ-позитивной девочкой, и тоже в прозрачном, белого цвета платье от Дианы Дорожкиной, но ее девочка не плакала.

Модели, по замыслу режиссера показа Алексея Залевского, выходили исключительно парами. Среди них были такие, которые символизировали лесбиянок, геев и “традиционалов”.

Например, певица Светлана Лобода со своей напарницей демонстрировали конченных наркоманок, больных СПИДом.

А президент общественной организации «Гей-форум Украины» Святослав Шеремет со своим бойфрендом Станиславом, в одежде от дизайнера Артема Климчука, представляли самих себя – гомосексуалистов.

После показа Святослав Шеремет с удовольствием поделился с УНИАН своими впечатлениями от акции:

– Весьма смело со стороны Елены Франчук привлечь к акции однополые пары. Мы с бойфрендом очень довольны, что нас пригласили... Мы сейчас находимся в состоянии невероятного вдохновения, прекрасного настроения, нам очень все понравилось.

Мы поинтересовались у участников акции, пользуются ли они презервативами, к чему призывает социальная реклама “АнтиСПИДа”.

Святослав дал утвердительный ответ, добавив: «С пребольшим удовольствием».

В роли моделей на подиум также вышли супруги Пономаревы. Александр Пономарев перед дефиле признался, что ужасно волнуется, потому что никогда ранее этого не делал, и вообще это не его. Важнее всего для Александра в этот вечер, по его словам, «не запутаться и не упасть».

Пономарева пришел поддержать его друг и кум генеральный продюсер телеканала ICTV Александр Богуцкий.

– Сегодняшняя акция, сказал корреспонденту УНИАН Богуцкий, – это еще один повод, посмотрев на хороших девушек, вспомнить о том, что презерватив – это второй наилучший друг.

По словам руководителя телеканала, для него «пользоваться презервативом – это все равно, что чистить зубы».

Казалось бы, все, кто пришел на акцию Love Fashion AID, глубоко обеспокоены проблемами распространения ВИЧ/СПИД в Украине. Однако, как выяснилось, это не совсем так.

Например, актер Алексей Вертинский, который вместе с олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике Лилией Подкопаевой перевоплотились в бандитскую парочку Бони и Клайд от дизайнера Елены Ивановой, говорит, что он согласился принять участие в акции, потому что ему предложили «классный прикид». А проблема СПИДа его вообще не касается.

– Ой, Господи! – воскликнул он. – Я не хочу врать, но мне кажется, что это меня как-то не касается. Потому что, если я начну еще и о СПИДе думать, то у меня не хватит ни на что времени – абсолютно. Но я с радостью стараюсь всех выручить. Например, если вдруг в обществе пасечников все пчелы «повиздихають” и мне скажут – «надо!», – то я их тоже выручу.

Вертинский признался, что пользуется презервативом.

– Но совсем не потому, что я этого СПИДа боюсь, – сказал он, – а потому, что я еще в репродуктивном возрасте, а аборты же грех делать, а так беспокойства практически никакого.

Бывший стриптизер Игорь Лихута и его жена – народная артистка Украины Таисия Повалий – пришли на акцию тоже не для того, чтобы бороться со СПИДом, а просто из уважения к семье Елены Франчук – Виктора Пинчука.

– Мы первый раз принимали участие в подобном мероприятии, – говорит Лихута. – И мы дали согласие на это лишь потому, что мы очень уважаем эту семью.

Звездная пара тоже пользуется презервативами, правда, иногда.

Заслуживал внимания выход Ирины Билык в свадебном платье от Сергея Ермакова с шестью мужчинами, которые несли фату. Такое количество лиц мужского пола вокруг одной женщины, наверное, символизировало легкомысленность в сексуальных отношениях, тоже являющуюся одной из причин распространения СПИДа.

Вчерашняя «антиСПИДовская» тусовка не обошлась без отъявленного тусовщика – скульптора Олега Пинчука (не путать с Виктором Пинчуком!).

Скульптор в последнее время заметно похудел – по его словам, аж на 20 килограммов.

– Я очень люблю тусоваться, – сознался он. Меня спрашивают, а когда же я работаю. Я говорю, что прихожу домой – и работаю до 6–7 утра, потом сплю до обеда...

Дефиле закончилось традиционно – выходом всех участников на подиум, которые закружились в танце под мелодию из фильма “Мой ласковый зверь”. Если бы не белые надутые шарики (догадайтесь, что они напоминали), летающие над головой, то можно было подумать, что начался очередной раунд танцев со звездами.

Оксана Климончук