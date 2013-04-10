В Одесском СИЗО умер заключенный

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По данным пресс-службы, этот заключенный 26 марта был этапирован из Беляевского райотдела милиции в Одесский следственный изолятор, где 9 апреля умер в медицинской части.

«При осмотре места происшествия, при участии работников прокуратуры Одесской области, на теле умершего телесных повреждений не обнаружено, что также подтверждено судебно-медицинским экспертом, который проводил осмотр и вскрытие трупа», – сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе утверждают, что предварительная причина смерти – гнойный менингит, инкубационный период развития которого – не менее одного месяца. Более детальные выводы будут сделаны по результатам гистологических исследований.

9 апреля сведения о смерти заключенного внесены в Единый реестр досудебных расследований. Малиновский райотдел ГУ МВД в Одесской области проводит проверку, ход которой контролирует прокуратура области.

В то же время, некоторые СМИ сообщили, что заключенный скончался из-за побоев.

Как сообщал УНИАН, ранее прокуратура Одесской области сообщала, что 26 марта некоторые интернет-издания опубликовали информацию о том, что сотрудники управления Государственного департамента пенитенциарной службы Украины в Одесской области нанесли данному заключенному телесные повреждения.

«В связи с этим сообщаем, что прокуратурой области проведена проверка, по результатам которой факт получения заключенным телесных повреждений в виде гематомы под глазом подтвердился», – сообщала пресс-служба прокуратуры.

В пресс-службе утверждали, что 23-летний заключенный находится в медицинской части следственного изолятора, где ему предоставляется соответствующее медицинское лечение. Сообщалось, что проводится служебное расследование по данному факту и идет проверка по установлению лиц, нанесших заключенному телесные повреждения.

По словам супруги заключенного, у него – трещины костей носа и повреждения черепа. По словам женщины, в санчасть потерпевшего доставили спустя почти неделю после избиения.

Как поясняли в управлении Государственного департамента пенитенциарной службы Украины в Одесской области, сотрудники СИЗО 20 марта применили к потерпевшему физическое воздействие в связи с тем, что он не хотел отдавать запрещенный предмет – мобильный телефон, вел себя вызывающе, отказываясь выполнять требования работников СИЗО.