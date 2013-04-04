Большинство внесло изменения в закон о госбюджете-2013

Большинство Верховной Рады Украины приняло закон о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2013 год" (относительно создания благоприятных условий для развития системы кредитования агропромышленного комплекса) (№2655).

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 230 народных депутатов, присутствующих на заседании ВР, которое проходило в помещении парламентских комитетов.

Законом вносятся изменения в статьи 1, 5 и 15 и дополнения №1, №2, №3 и №9 в Закон «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Таким образом, в статье 1-й на 2013 год определяются доходы государственного бюджета в сумме 363.084.944,1 тыс. грн, в том числе доходы общего фонда - в сумме 315.479.183,6 тыс. грн и доходы специального фонда - в сумме 47.605.760,5 тыс. грн, согласно дополнению № 1 к данному закону.

Расходы государственного бюджета Украины в сумме 412.368.205,7 тыс. грн, в том числе расходы общего фонда - в сумме 363.884.469,8 тыс. грн и расходы специального фонда - в сумме 48.483.735,9 тыс. грн.

Предельный объем дефицита госбюджета Украины определяется в сумме 50.584.845 тыс. грн, в том числе предельный объем дефицита общего фонда - 44.534.536,9 тыс. грн и предельный объем дефицита специального фонда - в сумме 6.050.308,1 тыс. грн, согласно дополнению № 2 к данному закону.

В статье 5 определяется на 31 декабря 2013 года предельный объем государственного долга в сумме 483.084.829 тыс. грн.

Статья 15 устанавливает, что Национальный банк Украины в 2013 году ежеквартально перечисляет в государственный бюджет средства в сумме 4.000.000 тыс. грн на общую сумму не менее 16.254.800 тыс. грн.