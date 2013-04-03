Поляки на границе остановили итальянца, который ехал в Украину на угнанном BMW

Работники Польской пограничной службы задержали гражданина Италии, который пытался пересечь границу с Украиной на украденном в Германии BMW X5 стоимостью около 50 тысяч евро.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе польских пограничников.

Итальянец пытался пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска "Корчева-Краковец" (Львовская область).

Дело передано на рассмотрение польской полиции в Радимно.

Пресс-служба также сообщила, что на днях также был задержан гражданин Беларуси, который пытался вывезти из Польши Volkswagena Multivan стоимостью около 30 тысяч евро. Пограничники обнаружили, что мужчина пользовался поддельным техпаспортом автомобиля.

Как сообщал УНИАН, в марте польские пограничники задержали гражданина Израиля, который пытался выехать в Украину на украденном Audi A6 Avant стоимостью 50 тысяч евро.

Справка УНИАН. Польские пограничники, как правило, задерживают граждан Беларуси, Украины и Литвы, которые пытаются выехать с территории Евросоюза на украденных автомобилях. Как правило пограничники пресекают попытки перевозки через восточную границу дорогих автомобилей самых престижных марок, выпущенных в последние годы.

В прошлом году польские пограничники задержали 700 автомобилей стоимостью около 15 млн. долларов, которые пытались вывезти с территории Евросоюза за восточную границу.

В то же время полиция отмечает, что задержанных могут сразу отпустить, потому что часто они являются жертвами недобросовестных продавцов машин, а не ворами.