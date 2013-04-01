Харьковские пограничники задержали россиянина, который решил, что он самурай

Как сообщил УНИАН пресс-офицер Харьковского пограничного отряда Александр Москвин, нарушителя, который на автомобиле ехал из Украины в Россию, задержали 30 марта на пункте пропуска «Гоптовка».

Пограничники обратили внимание на едва заметный дополнительный рычаг в области кулисы для переключения передач автомобиля «Вольво». Рычагом оказалась ручка боевого японского меча «Катана», который был припрятан в салоне.

Кроме того, во время проверки личных вещей работники пункта пропуска в багажном отделении автомобиля под ковриком в месте для запасного колеса обнаружили газовый пистолет с магазином, охотничий нож длиной 150 мм и кинжал-шашку.

По сведениям А.Москвина, задержанный 35-летний россиянин объяснил, что он «просто сходит с ума от холодного оружия».

У нарушителя изъяты оружие и автомобиль. Сумма изъятого составляет 409,4 тыс. грн. Мужчину передали сотрудникам таможни.