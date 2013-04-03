Журналист украинских «Славянских новостей» освобожден из СИЗО в Москве

В Москве освободили из СИЗО корреспондента украинской газеты «Славянские новости» Валентина Халецкого для оформления статуса беженца по политическим убеждениям.

Об этом УНИАН сообщил адвокат В.Халецкого Василий Аксенов.

«По решению Генеральной прокуратуры России В.Халецкого освободили. Сейчас он оформляет статус беженца по политическим убеждениям, так как признано, что его преследование государством Украина политически мотивировано», - сказал адвокат.

Он заявил, что Украина требовала от России экстрадиции В.Халецкого, так как он является автором распространенной в Интернете «Хартии воссоединения народа России, Украины и Белоруссии».

Кроме этого, В.Аксенов подчеркнул, что Генпрокуратура РФ отказала Украине в его выдаче.

Как сообщалось, В.Халецкий был задержан в Москве 17 декабря 2012 года по запросу украинской стороны.

19 декабря Дорогомиловским райсудом Москвы было принято решение об аресте В.Халецкого.

24 января Дорогомиловский районный суд Москвы продлил срок арест В.Халецкого на полгода – до 17 июня 2013 года, так как украинская сторона не успела подготовить документы для его экстрадиции на родину.

По данным МВД Украины, правоохранительные органы Украины объявили В.Халецкого в розыск за совершение в составе организованной преступной группировки мошеннических действий в особо крупных размерах. Как отметили в милиции, В.Халецкий, занимая должность председателя кредитного союза «Тринадцатая зарплата», с 2009 по 2011 год вместе с пятью сотрудниками этого союза мошенническим путем присвоил почти 13 млн грн вкладчиков.

В свою очередь шеф-редактор газеты «Славянские новости», председатель Славянской партии Александр Лузан заявил, что журналист В.Халецкий является автором распространенной в Интернете «Хартии воссоединения народа России, Украины и Белоруссии». В.Халецкий также выступал с инициативой создания в будущем Конфедеративного межгосударственного союза трех государств.

«Публикации Халецкого вызвали негативную реакцию ряда украинских чиновников. Партия и коллектив газеты считают подобные действия политическим давлением на журналиста с целью вернуть его в Украину и в такой способ воспрепятствовать осуществлению его инициатив, поскольку он был очень активен в Москве», - заявил А.Лузан и подчеркнул, что В.Халецкий - общественный деятель, а не бизнесмен.