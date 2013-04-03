Инфляция в еврозоне пошла на спад

Как полагают эксперты, темпы роста потребительских цен снизились до 1,6% с 1,8% в феврале.

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Аналитическая компания Automatic Data Processing, Inc. (ADP) сегодня сообщит об изменении числа рабочих мест в частных компаниях США в марте - аналитики ожидают роста показателя на 200 тысяч по сравнению с февралем, пишет РИА "Новости".

Американский институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) в обнародует данные по индексу деловой активности в сфере услуг экономики США (ISM Manufacturing) в марте. По прогнозам аналитиков, показатель уменьшился до 55,6% с 56% месяцем ранее.