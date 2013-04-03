В Запорожье начался суд над членами «банды Лысых» - организованной преступной группы, на протяжении нескольких лет занимавшейся вымогательствами и совершавшей убийства и грабежи на территории Запорожской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, подготовительное заседание резонансного судебного процесса по обвинению 6 членов «так называемой «банды Лысых» состоялось 2 апреля в суде Орджоникидзевского района Запорожья.

Членам преступной группы инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ст.257, ч.2 ст.15, п.12 ч.2 ст.115, п.п.6, 12, 13 ч.2 ст.115, ч.5 ст.186, ч.4 ст.189, ч.1 ст.263, ч.3 ст.289 УК Украины – «Бандитизм», «Совершение умышленного убийства из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору и способом, опасным для жизни многих людей», «Грабеж, совершенный в крупных размерах», «Вымогательство», «Незаконное обращении с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами», а также «Незаконное завладение транспортным средством, соединенном с применением насилия».

Как сообщал УНИАН, членов «банды Лысых» начали задерживать после совершения покушение на Николая Бинько, более известного в криминальных кругах как «Коля Ребенок». Преступление было совершено вечером 5 марта 2012 г. на Набережной магистрали Запорожья в ресторане «Рыбацкий стан», совладельцем которого являлся Н.Бинько: неизвестные, ворвавшись на территорию заведения, ранили Н.Бинько из огнестрельного оружия, после чего зверски избили битами. В крайне тяжелом состоянии пострадавший был доставлен в реанимационное отделении 5-й горбольницы Запорожья, где скончался через сутки.

В апреле 2012 года в Крыму сотрудниками Запорожского УБОП по подозрению в организации убийства задержали экс-сотрудника милиции Александра Середина, который в последние годы был в Запорожье известен именно как лидер «банды Лысых». Задержаны были также ряд членов преступной группы, еще несколько участников ОПГ объявлены в розыск.

3 февраля 2013 года А.Середин скончался в Запорожском СИЗО. Согласно официальной информации прокуратуры Запорожской области, данное «происшествие зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – «Умышленное убийство».

5 февраля прокуратуры также официально заявила, что расследование обстоятельств смерти лидера «банды Лысых» проводит Жовтневый райотдел милиции. Официальных данных о результатах этого расследования не сообщалось.