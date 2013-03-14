Милиция передала в суд дело "банды лысых"

Как сообщает пресс-служба ГУБОП МВД Украины, совместными усилиями работники Управления по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД Украины в Запорожской области и Главного следственного управления МВД завершили работу по сбору всех доказательств преступной деятельности участников известной в Украине ОПГ под названием «банда лысых».

Бандой в составе десятков «боевиков» руководил ранее осужденный бывший сотрудник правоохранительных органов (уволенный за дискредитацию звания сотрудника милиции). Вместе с другим бывшим милиционером они организовали ОПГ. Руководителями банды для соблюдения конспирации состав банды был разделен на группы по региональному принципу. То есть группа комплектовалась из лиц, которые проживали и действовали в одном районе, и руководство этой группой осуществлялось непосредственно «бригадиром». Такая организация деятельности исключала общение между собой рядовых членов разных групп.

Также с целью конспирации и для оперативного выезда к месту спланированного преступления рядовые члены банды проживали в съемных квартирах по три-четыре человека.

Для обеспечения мобильности во время «работы» использовались автомобили специально созданного для прикрытия незаконной деятельности частного предприятия, которое якобы предоставляло охранные услуги.

В ходе документирования группы установлены, что ее участниками совершен ряд тяжких и особо тяжких преступлений на территории Запорожской области с применением огнестрельного и холодного оружия. Среди них - заказные убийства, вымогательство, незаконное завладение транспортом и другие. Среди последних наиболее громких – убийство запорожского предпринимателя в ресторане «Рибацький стан».

На сегодняшний день уголовное производство по ст. ст. 257, 115, 263, 289, 189, 186 Уголовного кодекса Украины направлено с обвинительным актом в суд.

Участникам банды грозит пожизненное заключение.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 3 февраля 2013 г. в Запорожском СИЗО умер Александр Середин - экс-сотрудник милиции, более известный как лидер «банды лысых», участники которой неоднократно привлекались к ответственности за совершение убийств и других тяжких преступлений, в частности, за убийство руководителя КП «Водоканал» г. Запорожье в 2007 г. По предварительным данным пресс-службы управления ГПтСУ в Запорожской области, причиной смерти А.Середина стало обострение сердечно-сосудистых заболеваний.

В Запорожский СИЗО А.Середин был заключен после задержания в апреле 2012 года в Крыму сотрудниками Запорожского УБОП по подозрению в организации убийства Николая Бинько, известного в криминальных кругах как «Коля-ребенок», убитого 5 марта 2012 г. на Набережной магистрали Запорожья в ресторане «Рибацький стан».