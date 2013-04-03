За ремонтом дорог в Киеве можно будет наблюдать онлайн

За ремонтом дорог можно будет наблюдать онлайн. В Киеве запустили сайт remcontrol.com.ua, где жители города смогут публиковать фотографии ям на дорогах, а «Киевавтодор» обязуется в течение недели предоставить фото отремонтированного участка.

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Судя по данным сайта, на апрель властями запланировано отремонтировать 45 655 кв. м, в работе находятся 27 221 кв. м, завершен ремонт лишь 9335 кв. м дорог, сообщает Сегодня. Всего нуждаются в ремонте 91 030 кв. м городских улиц.

«Ликвидация ям на дорогах была приостановлена в связи со снегопадом. Сейчас снег стремительно тает, и уже со вторника мы возобновили эту работу практически по всем районам столицы. Вчера была использована первая партия асфальтобетона — 90 тонн. В среду еще получим 200 тонн. То есть работы по ликвидации ям будут выполняться в усиленном режиме», — пояснил Василий Мельниченко, главный инженер «Киевавтодора».