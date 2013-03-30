Попов объяснил про снег и асфальт, призвав понять, в какое время живем

Об этом он заявил в эфире Шустер LIVE.

"Что делают люди нормальные, когда беда? Они объединяются. Давайте посмотрим, что у нас сегодня на самом деле. Самом деле мы только плохое сейчас показываем. У нас уже сформирована такая мысль о Киеве (...), что ни пройти ни проехать", - сказал Попов.

"Так я вам скажу всем, что за полтора суток, максимум двое, в Киеве была восстановлена ​​жизнедеятельность полностью. Полностью. И в этом принимало участие более 20 тысяч человек - это и военные, это и министерство чрезвычайных ситуаций, это и жилищно-коммунальное хозяйство... люди не спали по несколько ночей. А где на центральных каналах, хотел бы я спросить, хоть одного человека показали этого. Хоть одного, а только хают, хают, хают. В конце концов, это что нас объединяет?", - возмутился он.

"Почему такая ​​ситуация? Потому что мы за все годы независимости не выстроили местное самоуправление. У нас нет даже основной основы его - финансовой. Вы спросите у любого мэра города, когда за последнее время были приобретены те или иные дорожные механизмы. Говорят, сошел асфальт. Люди, ну вы что, с Луны свалились? Мы этот асфальт клали 20-30 лет назад. Он отработал три нормы. Вы что от него хотите? И в этом виновата нынешняя власть... Ну совесть-то имейте, в конце концов! ", - продолжил председатель городской госадминистрации.

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"Что касается местного самоуправления и объединения (здесь депутаты присутствуют, к правительству обращаюсь, к тем, кто руководит сегодня регионами и городами) ну, давайте объединимся, давайте решим один, небольшой, но самый главный вопрос. Давайте дадим ресурс на местное самоуправление, и тогда будете с нас спрашивать, почему из десяти снежинок одна упала на землю, и мы будем за это отвечать", - цитирует Украинская правда.

"Тогда вы будете у нас спрашивать, почему у нас не сработала техника, которой у нас нет, и так далее. А сегодня мы имеем такую ​​ситуацию, которую имеем, и я бы не искал виновных, давайте думать, как из нее выйти. Поэтому, что завтра может повториться. И точно так будет, а может еще и хуже. Кто бы что ни говорил, система сработала, и я очень благодарен, например военным, МВД, МЧС. Без них бы Киев не справился с этим. Нет такой техники, которая могла бы помочь. У военных - и то в ограниченном количестве", - добавил он.

"Коллеги, если мы любим Киев и Украину, давайте объективно к этому относиться. Критика - это правильно, я эту критику воспринимаю, и надо власть критиковать, потому, что она должна работать лучше и лучше... Но давайте же быть в том числе объективными и понимать, в какое время мы живем и как мы живем...", - заявил Попов.

"Несмотря на то, что все СМИ знали об этом (приближении снегопадов), но дали информацию только единицы, в данном случае, коммунальные (СМИ)", - подчеркнул чиновник.