Азаров: создание Таможенного союза осложнило торговлю

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во время встречи с первым заместителем главы Правительства Республики Казахстан Бакитжаном Сагинтаевым, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

В частности, Н.Азаров заметил, что возобновление прямых поставок казахских углеводородов в Украину отвечает интересам обеих стран. Он напомнил, что создание зоны свободной торговли в рамках Содружества независимых государств предусматривает заключение Соглашения о свободном доступе к трубопроводному транспорту стран СНГ и создает возможности для прямых поставок казахской нефти и газа в Украину.

«Мы настроены на расширение сотрудничества в области использования транспорта, в частности и трубопроводного. Я думаю, что в этом также заинтересован Казахстан, ведь у него есть достаточные запасы газа и нефти, и он мог бы торговать с нами не только через Российскую Федерацию, но и напрямую, как это было до 2005 года. Это будет отвечать интересам Казахстана и Украины», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что создание Таможенного союза осложнило торгово-экономические отношения в рамках СНГ, а потому сейчас необходимо усовершенствовать механизмы сотрудничества. «Мы стремимся в переговорах с Российской Федерацией, Казахстаном и Беларусью разработать такой формат взаимоотношений, чтобы преимущества зоны свободной торговли в пределах СНГ, которую мы готовили почти 20 лет, наполнились реальным содержанием, и чтобы рамки Таможенного союза не мешали реализации положений о зоне свободной торговли», - отметил Н.Азаров.

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Глава правительства напомнил, что Украина хочет получить статус наблюдателя в рамках Таможенного союза. «Это позволит нам не влиять, но мониторить принятие решений, и хотя бы заблаговременно знать о решениях, которые готовятся к принятию в Таможенном союзе», - сказал Н.Азаров.