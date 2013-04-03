Банкомат в сельском клубе под Киевом разрезали сваркой

Как сообщили УНИАН в ОСО ГУМВД Украины в Киевской области, при осмотре места происшествия работники милиции установили, что злоумышленники проникли в клуб, сломав металлопластиковое окно.

Боковую стенку металлической обшивки банкомата они разрезали сварочным аппаратом, и похитили кассеты с денежными средствами.

Государственная служба охраны неоднократно направляла в банковское учреждение (ПАО «Укрсиббанк»), которое разместило этот банкомат в арендуемом помещении клуба, письма о необходимости подключения к системе охранной сигнализации, но руководство эти обращения игнорировало, говорится в сообщении.

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Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Вещественные доказательства, изъятые с места происшествия, направлены на экспертизу. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.