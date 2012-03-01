В Белой Церкви разрезали банкомат - забрали 230 тысяч

В городе Белая Церковь Киевской области в помещении одного из магазинов ограбили банкомат.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киевской области, вечером 29 февраля в Белоцерковский горотдел милиции обратилась начальник отделения одного из банков в городе Белая Церковь. Женщина сообщила, что в помещении магазина, где находился банкомат, неизвестные повредили заднюю стенку и похитили 231 тысячу гривен.

Следственно-оперативная группа, выехавшая на место события, установила, что накануне между банкоматом и межрегиональным управлением банка была потеряна компьютерная связь. Сотрудники технической поддержки учреждения сначала повреждений не обнаружили. Почти сутки связь с банкоматом не возобновлялась, а затем выяснилось, что из банкомата исчезли деньги.

Вероятнее всего, неизвестные лица повредили боковую стенку с помощью газового резака.

По данному факту милиция возбудила уголовное дело согласно ч.4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Злоумышленникам грозит от пяти до восьми лет лишения свободы. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Милиция отмечает, что к такому результату привело очередное пренебрежение руководством банка элементарными правилами безопасности. Накануне с целью предотвращения краж работники управления государственной службы охраны проверили все банковские учреждения области и предоставили соответствующие предписания на устранение недостатков относительно технического укрепления. У пострадавших белоцерковских банкиров таких недостатков оказалось достаточно: ни сигнализации с выведением на централизованный пульт охраны, ни камер видеонаблюдения. И этим умело воспользовались воры, задержать которых до сих пор не удалось: сообщение от потерпевших о преступлении стражам порядка не поступало почти сутки после его совершения. Такое поведение со стороны работников банковского учреждения значительно осложняет раскрытие преступления, отмечают в милиции.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля с.г. в Белой Церкви, в помещении одной из библиотек, также обнаружили ограбленный банкомат.

Злоумышленники, ночью повредив и открыв пластиковые двери, проникли в библиотеку, взломали сейф и забрали кассеты с деньгами. Из банкомата вынесли 520 тыс. грн.