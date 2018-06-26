Борис Моисеев во Дворце “Украина” говорил о “суках, которые мешают ему петь”

Заслуженный артист России Борис Моисеев заглянул в свой “любимый Киев”, чтобы показать новое шоу, а также презентовать автобиографичную книжку. Все это под одним названием - «Птичка. Живой звук».

Концерт состоялся вчера, а накануне Моисеев дал пресс-конференцию, на которой рассказал о своей книге. По его словам, это книга о человеке, который “сумел в негативе в свой адрес найти плюсы и вместо этого отдать тепло и желание людям, чтобы быть с ними в одной стае”.

- В этой книжке, - рассказывает артист, - мне впервые в жизни пришлось рассказать, кто я такой, о чем я думаю, о моих жизненных критериях, что мне нравится, а что нет. Потому что так сложилось в жизни, что люди никогда не хотели слышать, что именно я думаю, они все время говорили глупости в мой адрес. Люди часто не понимают, что за моей жизнью стоит серьезная история, что я пережил тяжелые вещи - голод, боль, одиночество, презрение.

Моисеев с гордостью говорит, что в «Птичке. Живой звук» он в первый раз заговорил на своем «родном языке».

- Птичка - это моя кличка с детства, но я думаю, что меня слышат птицы на небесах, я разговариваю на их языке, у меня нет ненависти, зависти к людям, какой бы они ни были веры, сексуальных взглядов.

Борис с удрученным видом поделился с журналистами о том, что он только сейчас понял свое назначение, свою миссию в жизни. Однако не сказал, в чем эта миссия заключается.

Фигуру Бориса Моисеева можно назвать уникальной. И ему нужно отдать должное уже в том, что не имея ни красоты, ни особенных талантов, сумел подняться до уровня “звезды”. Он никогда не скрывал своих сексуальных предпочтений, всегда позиционирует себя как, мягко говоря, гей, и именно этот факт часто вызывает у определенной категории общества негатив, отвращение, ненависть и, даже, злобу.

Вчера перед началом шоу Бориса Моисеева активисты организации, которая называет себя «Союзом православных граждан Украины», продемонстрировали свое отношение к “содомскому греху”.

Собралось несколько нездоровых на вид бабулек с иконами и плакатами с надписями «Помоги гею стать нормальным», «Не впусти в свою душу вирус (беса) гея», “Беззаконная власть, не развращай народ!”

“Гомофобы” бросались на вполне нормальных людей, которые спешили на концерт парами и даже с детьми, истово выкрикивая: «Не идите туда! Не дайте повториться содомскому греху!»

Сам носитель этого “греха” выразил искреннюю грусть по поводу пикетирования его шоу:

- Меня очень огорчает, что эти люди не посещают мои шоу и что они не замечают мои благие намерения и действия, которые я направляю для православной церкви, мое добро, мое тепло, мою искреннюю помощь детям сиротам, детям убитых, детям, которые умирают от СПИДа. Мне действительно грустно, что православные этого не замечают. Грустно, что никто не сказал: «Благодарим тебя, Боря Моисеев, что ты первый откликнулся на трагедию в Беслане, ты дал много денег, помог в первые дни». Это мой жест гражданский и мне жаль, что меня в таком русле не замечают православные. Мне больно и обидно, но я не могу выходить на улицу и говорить, какой я золотой и прекрасный. Я не имею права это делать и не хочу.

Шоу «Птичка. Живой звук» было продемонстрировано впервые на украинской сцене, в России Моисеев еще не показывал его. Избрал он нашу страну, как он сам сказал, потому, что она его любит:

- Я знаю, что Украина меня любит. Потому что все знают, что я принесу добро. Мне всегда насрать, кто в какую кофточку одет, меня только одно беспокоит, чтобы все были здоровы, имели кусок хлеба, крынку молока, кусок колбасы и сала и жили роскошно.

Заслуженый артист России сказал, что не пожалел на шоу денег и пригласил двух хореографов из Швейцарии. Костюмы для выступления шил аж в трех странах - Швейцарии, Америке и России.

Шоу Моисеева действительно прошло на высоком уровне, невзирая на то, что “живым звуком” в действительности он не злоупотреблял. Борис искусно манипулировал микрофоном, имитируя пение и вставляя “живые” реплики:

- Балкончик, ручки! Партерчик, ручки! Я вас люблю! На веки ваш, заслуженый артист России Боря Моисеев!

Признавался в безграничной любви к Киеву, к Украине, к присутствующим мальчикам и девочкам, к дядям и тетям и все время с протянутой рукой обращался к кому-то из зала и к Киеву в целом за помощью:

- Помоги мне, ну, пожалуйста, Киев, ридненький, помоги!

Обращался он отдельно и к женщинам:

- Бабоньки, поехали со мной, ведь у вас один мужик - это Борик!

Женщины довольно хлопали в ладони, а их мужчины смущенно улыбались, однако удовольствия от концерта не скрывал никто.

Птичка постоянно напоминал, что он заслуженый артист России и что это звание ему присвоил не какой-то там гомосексуал, а сам президент Российской Федерации Владимир Путин, которого он очень любит. Мол, гомофобы, хорошо подумайте перед тем, как наезжать на человека, на которого обратил внимание сам Владимир Владимирович! Даже рассказал, как он это звание получил:

- Однажды мне позвонил по телефону чиновник из Минкультуры Российской Федерации и ленивым голосом сказал, что мне присвоили звание. Я сказал: «Обосраться можно»...

В конце шоу Моисеев пожелал украинцам мира и любви:

- Я очень хочу, чтобы в каждом доме, в каждой семье, в каждом городе, в вашей целой прекрасной стране, всегда был мир, счастье, любовь и милосердие. А у Бога я всегда прошу только одного, чтобы... ни одна сука не мешала нам петь, жить, любить и танцевать, - сказал он, выдержав длинную паузу после слова “Бога”.

Кандидат психологических наук, доцент кафедры Общей, экспериментальной психологии национального университета Прикарпатья им. Василия Стефаника Анатолий Палий по просьбе УНИАН дал короткую психологическую характеристику сценическому образу Бориса Моисеева. (Тема кандидатской работы, которую защитил Анатолий Палий в 1996 году в институте психологии им. Г.С. Костюка Академии педагогических наук Украины, «Особенности половых ролевых представлений детей дошкольного возраста». Суть диссертации - откуда возникает та или иная половая ориентация):

Борис Моисеев - это демонстративная личность истероидного типа (означает подчеркнутую манерность во всем: языке, движениях, одежде и тому подобное).

Психологическая сущность этого типа личности заключается в аномальной способности к отчуждению, которая формируется в раннем детстве; гиперболизированном стремлении к признанию как компенсации отторжения его обществом; сублимации либидозной энергии в творчество, науку, криминал.

Истероид, который вжился в роль, всю свою жизнь подчиняется этой роли. Он не играет, а так живет.

Основные поведенческие характеристики истероида таковы: показательная манерность; самовосхваление; тщеславие; фантазирование.

Истероидность - это не есть психическое заболевание, это акцентуация личности, то есть излишне выражена психологическая черта. А поскольку истероидность подчеркнута еще и половой ориентацией - то здесь гремучая смесь энергии. Поэтому не каждая истероидная личность может так творчески проявлять себя, как Борис.

Оксана Климончук