Юморина-2013: «Все придумано в Одессе!» (фото)

В нынешнем году Юморина началась досрочно – 29 марта, когда под хохот многочисленных зрителей в Одессе открылось первое в мире Посольство юмора. Случилось это безобразие в рамках торжеств по случаю начала 3-го международного фестиваля клоунов и мимов «Комедиада-2013», а также 10-летия театра «Дом клоунов». Уже на следующий день в Городском саду развернулась двухдневная выставка карикатуристов, здесь же, 31 марта – Чемпионат среди шаржистов, на Приморском бульваре (возле памятника Дюку де Ришелье) – Битва ди-джеев, а на Театральной площади – фестиваль живых скульптур.

Но своего апогея праздник достиг 1 апреля. В 10:00 в Саду скульптур Литературного музея на Ланжероновской открылся мини-памятник «Серебряный век». Его автор – Леонид Липтуга, скульптор – Олег Черноиванов. Как пояснили в музее, бронзовое изваяние «посвящено целой эпохе в отечественной литературе и культуре первого 20-летия прошлого века, задавшей импульс на многие десятилетия вперед». Композиция представляет собой фигуры поэтесс Марины Цветаевой и Анны Ахматовой, облаченных на древнеегипетский манер. Они сидят на скамье, у их ног – леопарды. На мраморном постаменте – надпись «Серебряный век» и изображение пирамиды, на которой – названия ведущих стилей литературы и культуры первого 20-летия XX века.

Отметим, что Сад скульптур Одесского литературного музея - экспозиция под открытым небом, которая расположилась на территории уютного двора музея, входящего в дворцовый комплекс Дома князя Гагарина.

С 12:00 до 18:00 на Греческой площади проходил Стильный чемпионат Юморины по караоке, где любой желающий мог блеснуть своими вокальными данными. Но кто станет упражняться в пении, когда почти в это же время, в 12:30, стартовало карнавальное шествие! Под девизом «Все придумано в Одессе!» оно взяло старт с улицы Садовой и двигалось по маршруту Дерибасовская – Пушкинская – Думская площадь – Приморский бульвар – Екатерининская. Нынешняя колонна состояла из 40 частей, символизирующих возраст праздника смеха. Ведь первая Юморина состоялась в Одессе в аккурат четыре десятилетия назад – в 1973 году, в 1976-м ее запретили власти Украины и Одессы. Возобновился же этот праздник в конце 1980-х.

В юбилейном шествии участвовали, как утверждают организаторы действа, около двух тысяч человек. К слову, «Все придумано в Одессе!» - слоган отнюдь не шуточный. Есть общеизвестные факты, подтверждающие его правдивость. Так, именно в Южной Пальмире появились первая в Российской империи станция скорой помощи, первый огнетушитель, первый киноаппарат и многое другое. Как утверждает гендиректор праздника Дмитрий Шпинарев, – клизма и кефир – тоже родом из Одессы. Как и вино «Изабелла», сложенное из двух чисто одесских имен – Изя и Белла. Именно одесские ноу-хау отобразили каждая из 40 вышеназванных частей карнавальной колонны.

Протарахтел трамвай с надписью «Бабе – цветы, детям – мороженное, одесситам – Юморину!». Молодые люди в черных плащевках несли плакат «Если в кране нет воды, значит, мы идем туды!», пожарные демонстрировали огнетушитель в рост взрослого человека. Солидные размеры наглядного пособия уже не оставляло сомнений в том, что «Огнетушитель – это не игрушка! Это – гораздо лучше!». Как, впрочем, и другое утверждение, начертанное на холсте огромными буквами: «Мы джинсы придумали, мы их и порвем».Десятки тысяч человек, в основном, приезжих, прибыли в центр города, чтобы лицезреть карнавал, который полтора часа двигался по центральным улицам. Итак, Юморина прошла под лозунгом «Все придумано в Одессе» (и ниже – маленькими буквами: «а сделано в Китае»). Венчал праздничные колонны огромный дом на колесах, выехавший следом за симпатичными барабанщицами. В верхнем правом углу значился адрес – улица Малая Арнаутская. С балкончика знаменитой коммунальной квартиры многочисленных зрителей приветствовали знаменитые Сима и Яша. За ними – все, кто успел подать заявку на участие в шествии, одни пешком, другие – на автомобилях, «реконструированных» в старинные экипажи, паровозы, самолеты и прочие транспортные (и не очень) средства. У всех плакаты с остроумными (и не очень) лозунгами. Прошли солидные трубачи, облаченные в черные костюмы с бабочкой, наряд которых дополняли яркие разноцветные шляпки. «Проплыли» транспаранты: «Кино – в массы! Зрителя – в кассы!», «Одесса – город, в котором хочется жить». Под девизом «Одесские сантиМЭТРЫ» прошагали «портные» в тельняшках, несущие огромную сантиметровую ленту. «У вас есть ром? Тогда мы идем к вам!» - под барабанную дробь флибустьеры нескольких поколений протащили пушку. То было почти настоящее оружие, установленное на остов детской коляски. Следом – «наездники» на гигантских велосипедах с пестрыми надувными шинами, грузовой реанимобиль с надписью «Доставим клизму в любое указанное вами место!». И здесь же, в открытом багажнике, гигантская (более двух метров в диаметре) клизма...

Появилась и огромная подводная лодка. Тот факт, что это – именно она подтверждала старая шутка на ее борту: «Подводная лодка в степях Украины»...

Засветились на юбилейной Юморине «двойники» голливудских звезд – Джонни Депп и Вупи Голдберг. Не обошлось без традиционных Фрэди Крюгера, индейцев, рыцарей, фей, гномов… и зеленого чемоданчика, из которого торчала обрубленная человеческая рука.

До пяти вечера возле Дюка любители анекдотов состязались в тематическом чемпионате. Среди участников всех возрастов были и местные жители, и гости из разных городов Украины и СНГ. Взрослые и дети пытались удивить «травлей» о фаршированной рыбе, тещу, диету, «Титанике» и всем, что приходило на ум.

Практически в это же время на Приморском бульваре проходил «КВН – парад», позже на пересечении улиц Ланжероновская и Пушкинская – гала-концерт «Комедиады».

На сцене под открытым небом выступили около тридцати трупп, включая иностранных гостей и родные «Маски». Особо отметили искрометное соло дочери Народного артиста Украины Гергия Делиева – Яны Деливой.

Отметим, что интеллектуальный юмор прельщает далеко не всех – многие гости Южной пальмиры предпочитают развлечения несколько иного толка. Например, пожирание сахарной ваты, немереное поглощение спиртных напитков в общественных местах и битье незнакомых прохожих надувными молотками. Желательно – по голове. Милиция, как правило, не реагирует. Праздник, все-таки…

Марина Левко