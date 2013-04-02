Укргосреестр: теперь завладеть чужой квартирой невозможно

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной регистрационной службы Украины (Укргосреестр).

Как говорится в сообщении, доступ к Единому государственному реестру прав на недвижимое имущество обеспечивает «Госинформюст» только государственным регистраторам, в том числе нотариусам, которым с 1 января 2013 года предоставлены соответствующие полномочия.

В распоряжении Укргосреестра имеется исчерпывающий перечень лиц, которые осуществляют государственную регистрацию прав на недвижимость. «Таким образом, осуществление доступа к реестру лицами, не имеющим на это соответствующих правовых оснований, невозможно», - сказано в пресс-релизе.

В пресс-службе отметили, что государственный реестр прав на недвижимое имущество имеет несколько уровней защиты, поэтому ни один нотариус не может изменить информацию незаметно - система фиксирует, кем и какие именно изменения были внесены в реестр.

При этом комплексная система защиты информации реестра исключает несанкционированные действия, а также любое искажение информации.

Доступ к реестру осуществляется с помощью персонифицированного сертификата электронной цифровой подписи, логина и пароля, которые известны только лицу, осуществляющему регистрацию.

В Укргосреестре напомнили, что ранее в Украине действовало четыре государственных реестра, в которых подлежали регистрации права на недвижимость: реестр прав собственности на недвижимое имущество; реестр сделок; реестр ипотек и реестр запретов отчуждения недвижимого имущества.

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Как сообщал УНИАН, с 1 января 2013 года регистрацию прав на недвижимость проводят органы Государственной регистрационной службы Украины (Укргосреестр) вместо Бюро технической инвентаризации.

Ранее эксперты не исключали случаев мошенничества с жильем после вступления в силу с 1 января 2013 года новых правил регистрации недвижимости.