Янукович уволил главу Укргосреестра

Президент Украины Виктор Янукович освободил Леонида Ефименко от должности председателя Государственной регистрационной службы.

Соответствующий указ размещен на сайте Президента.

Кроме того, Владимир Дмитришин освобожден от должности заместителя председателя Государственной службы интеллектуальной собственности Украины.

Как сообщал УНИАН, 30 января на заседании правительства премьер-министр Миколай Азаров заявил, что инициирует освобождение от должности председателя Государственной регистрационной службы Л.Ефименко. “Я подал на освобождение от должности руководителя Укргосреестра, я также поручил вице-премьер-министру Вилкулу Александру Юрьевичу вместе с Минюстом и Минрегионстроем создать рабочую группу, которая должна в кратчайший срок устранить все проблемы и просчеты в организации этой работы”, - сказал Н.Азаров.

Позже в тот же день министр юстиции Александр Лавринович сообщил, что Л.Ефименко написал заявление об освобождении от должности.