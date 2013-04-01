Милиция раскрыла "тайну харьковских фонтанов"

Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

28 марта в милицию поступило сообщение о похищении неизвестными со склада 513 форсунок от городских фонтанов. Оборудование, которое принадлежит коммунальному предприятию «Зеленстрой», хранилось на территории подземной парковки Харьковского академического театра оперы и балета (ХАТОБ).

По данному сообщению было открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

В результате проведенной работы милиционеры установили лица, причастные к совершению кражи, - ими оказались шестеро человек в возрасте от 20 до 27 лет.

Мужчины временно работали подсобными рабочими у владельца помещения подземной парковки театра и выполняли там разные строительные работы. Таким образом, они имели доступ к помещению, где хранилось оборудование фонтанов.

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С января по март рабочие периодически совершали кражи форсунок. Украденное имущество злоумышленники погружали в автомобиль, принадлежащий их бригадиру, и отвозили в пункты прима металлолома. Полученные деньги мужчины делили между собой и тратили на собственные потребности.

На одном из пунктов приема металла работники милиции выявили и изъяли 78 единиц оборудования для фонтанов. Сейчас правоохранители ищут остальное похищенное имущество.

Ворам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.