Житель Львова нашел гранату на чердаке

Как рассказала корреспонденту УНИАН начальник отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области Светлана Добровольская, 30 марта житель улицы Ярославенко нашел на чердаке дома, в котором проживает, гранату времен войны.

Вместо того, чтобы вызвать соответствующие службы, общественным транспортом повез ее через весь город в центр, чтобы там передать правоохранителям.

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Мужчина не сообщил о находке в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям, вместо этого взял гранату и маршруткой повез ее, практически через весь город, в центр - на площадь Рынок, где находится Львовский городской совет. Там он передал гранату работникам патрульно-постовой службы. Сотрудники милиции изолировали находку и вызвали специалистов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые передали находку экспертам. Информация о данном происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований.