В ДТП вблизи Золотоноши погибли трое мужчин
09:13, 01 апреля 2013Общество
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В Черкасской области в ДТП погибли трое мужчин.
ДТП произошло на перекрестке
В Черкасской области вблизи Золотоноши на перекрестке автодорог Борисполь - Запорожье и Золотоноша - Чернобай в ДТП погибли трое мужчин.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе УГАИ Черкасской области, 28-летний водитель автомобиля "Шкода Фабия" не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет, где врезался в дерево и в грунтовую насыпь.
В результате аварии водитель и двое пассажиров, (23-х и 29-ти лет) погибли на месте происшествия. 24-летний пассажир получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и политравмы и был госпитализирован.
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