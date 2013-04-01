В ДТП вблизи Золотоноши погибли трое мужчин

В Черкасской области вблизи Золотоноши на перекрестке автодорог Борисполь - Запорожье и Золотоноша - Чернобай в ДТП погибли трое мужчин.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УГАИ Черкасской области, 28-летний водитель автомобиля "Шкода Фабия" не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет, где врезался в дерево и в грунтовую насыпь.

В результате аварии водитель и двое пассажиров, (23-х и 29-ти лет) погибли на месте происшествия. 24-летний пассажир получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и политравмы и был госпитализирован.