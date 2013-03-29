На трассе Киев-Сумы столкнулись два автобуса: 1 погибший, 14 травмированных

Як сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, ДТП произошло сегодня около 14.30 на автодороге Киев-Сумы. На этом участке дороги, в селе Солоницевка Дергачевского района Харковской области столкнулись два автобуса.

По предварителным данным, в ДТП погиб один человек, еще 14 получили телесные повреждения.

На месте работает следственно-оперативная группа.