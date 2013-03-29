На трассе Киев-Сумы столкнулись два автобуса: 1 погибший, 14 травмированных
16:38, 29 марта 2013Общество
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В Харьковской области столкнулись два автобуса: один человек погиб, еще 14 травмированы.
ДТП произошло в Харьковской области
Як сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, ДТП произошло сегодня около 14.30 на автодороге Киев-Сумы. На этом участке дороги, в селе Солоницевка Дергачевского района Харковской области столкнулись два автобуса.
По предварителным данным, в ДТП погиб один человек, еще 14 получили телесные повреждения.
На месте работает следственно-оперативная группа.
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