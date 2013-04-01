В Украине после пожара в Солнцедаре проверят техническое состояние всех ТЭС

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности, соответствующее решение было принято на совещании под председательством министра Эдуарда Ставицкого по ликвидации последствий аварии на Углегорской ТЭС.

В совещании приняли участие руководство Минэнергоугля и структурных подразделений министерства, представители НАК «Энергетическая компания Украины», ГП «НАЭК «Энергоатом», ОАО «Укргидроэнерго», НЭК «Укрэнерго», Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере электроэнергетики, а также Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности Украины.

По теме: Эксперт видит две возможности немедленно обеспечить Углегорск теплом

Во время совещания Э.Ставицкий сосредоточил внимание на осуществлении всех необходимых мер для ликвидации последствий аварии и предоставлении необходимой помощи пострадавшим, а также стабилизации ситуации в городе и бесперебойной работы систем жизнеобеспечения населения.

Министр дал поручение в течение суток разработать механизм выплаты заработной платы работникам ТЭС и сохранения их квалификации на период возобновления работы ТЭС.

Э.Ставицкого дал ряд поручений по подготовке нормативно-правовых актов, которые необходимо принять на заседании правительства Украины, с целью ликвидации последствий аварии и возобновления работы Углегорской ТЭС.

По каждому направлению работы закреплены ответственные работники Министерства энергетики и угольной промышленности.