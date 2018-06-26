Шевченко, Ющенко, Тимошенко... Кто такие гении, и есть ли они в Украине?

Автор двух книг – «Стратегии гениальных мужчин» и «Стратегии гениальных женщин» – журналист, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, бывший сотрудник УНИАН Валентин Бадрак ответил на вопросы агентства. Валентин, что такое гениальность вообще и есть ли критерии гениальности? Гениальность состоит из трех вещей: появление идеи, наличие воли, использование технологий для продвижения идей в мир.

Могу привести примеры.

Идея рождается, во-первых, на свободе, во-вторых, – в стрессовой ситуации и после определенной фрустрации.

Скажем, Фридрих Ницше жил с безумным отцом, который выл... Такая ситуация привела к перевозбуждению мозга, стимулировала поиск и рождение идеи.

От Леонардо да Винчи отказался отец, он все свое детство боролся за любовь отца и матери, и это его тоже толкнуло к поиску.

Идея – это наиболее чувствительная вещь. Она может не родиться, если человек живет в тепличных условиях. Но может быть и наоборот.

Вторая вещь – это воля. Безусловно, что без воли ничего не может быть.

Карл Маркс оставил после себя 55 томов, Ван Гог работал до тех пор, пока не падал в обмороке на пол. Пикассо почти ежедневно рисовал по картине. Такая настойчивость, такой труд – это выражение воли.

И третье – технология – наиболее чувствительный уровень самовыражения. Можно быть большим талантом, сделать много вещей, но не доказать обществу, миру, что эти вещи действительно гениальны. Например, Елена Блавацкая для того, чтобы доказать, что она - гений, предпринимала определенные шаги: создавала общества, организации, издания, провоцировала скандалы.

Много ли в Украине гениальных людей? Гений – это человек, который заставил на уровне планеты признать свой талант.

Поэтому даже такие фигуры, как Леся Украинка, Тарас Шевченко, оказались вне моего внимания... Потому что гений – это человек, который оставил после себя целое направление деятельности, которое потом может вдохновить большое количество людей двигаться в этом направлении.

Именно такие жесткие дефиниции гениальности дали мне возможность отобрать лишь 27 гениальных мужских портретов и 16 женских.

То есть Вы считаете, что Тарас Шевченко не оставил после себя “направления деятельности”? Я так не считаю... Большая заслуга Шевченко в том, что он изменил восприятие людей к свободе, к свободе вообще. Это его самая большая заслуга...

И подтверждения этого я нашел в Вашингтоне, когда в центре города случайно натолкнулся на памятник Шевченко со словами уважения к той борьбе за свободу, которую он прошел. Но в каждой стране мира были такие борцы за свободу, которые похожи на Шевченко.

Шевченко – наш безусловный украинский символ, но, работая с планетарным масштабом, я пытался отобрать фигуры, которые не вызывали бы никаких сомнений.

Кого Вы считаете гением современной Украины? Среди гениальных современных украинцев я, прежде всего, назвал бы Игоря Сикорского, с именем которого связано начало вертолетостроения в мире. Это человек, который реально создал вертолет и поднял его в воздух.

А из нынешних политиков? Что бы Вы сказали о Юлии Тимошенко? Я считаю Юлию Тимошенко креатором, но никоим образом не гениальной. Она еще ничего не сделала для того, чтобы считаться такой.

Ни один украинский политик еще ничего не сделал такого, чтобы его можно было рассматривать хотя бы в каком-то приближении к гениальности.

Кого из украинских политиков можно назвать антигениальным? Знаете, моя третья книга выйдет в феврале следующего года, и она будет называться «стратегии злых гениев». В ней будут представлены Гитлер, Сталин, Садам Хусейн и тому подобные.

Я не буду сравнивать сегодня наших, политиков с каким-то злыми гениями.

Но если говорить о конструктивности и деструктивности, то деструктивность в украинской политике преобладает...

Возьмем Юлию Тимошенко. Она является креатором, потому что способна формулировать оригинальные информационные поводы, например, что касается встречи с Маргарет Тетчер, продвижения своего имени на уровне журнала «Форбс», способна во время посещения какого-то поля снять свои дорогие туфли и пройтись по этому полю босыми ногами. Это такие эпатажные вызовы обществу – для того, чтобы ее заметили.

Это и является способностью владеть аудиторией за счет создания определенных ассоциативных, колоритных картин.

Но в этом ее креативность пересекается с деструктивностью, ее подходы очень похожи на подходы известных “злых гениев”, в частности во владении аудиторией, формулировке речей. Вы можете найти подтверждения этого, если раз прослушаете видеозапись телеобращения Тимошенко после отставки ее с должности главы правительства.

Если брать наиболее конструктивную фигуру в украинской политике, то это, безусловно, Виктор Ющенко. Но эта фигура вряд ли когда-то будет претендовать на звание гения, потому что нехватка воли для уровня гения здесь очевидна. И мы никогда не сможем сопоставить Ющенко, например, с Бисмарком или с Черчиллем.

В украинской политике нет гениальных людей не только потому, что у нас нет предпосылок для этого, а еще и потому, что политика как сфера самовыражения сегодня потеряла возможности для реализации своих талантов. Я сказал бы больше: человек, который идет в политику, скорее всего, не верит в свои возможности, не верит, что может самореализоваться как творец, как личность, способная продуцировать какие-то интересные идеи.

Кем тогда можно назвать Виктора Януковича? Безусловно, не гением...

Я оставлю эту фразу без комментариев.

(Иронически.) А себя Вы временами не считаете гениальным? Я еще ничего такого не создал, чтобы по критериям гениальности рассматривать себя как фигуру, которая претендует на какие-то высокие вещи.

Но каждая личность имеет возможность развиваться, и мой подход к жизни такой – чтобы пытаться максимально себя реализовать.

Я считаю, что каждый человек может претендовать на то, чтобы быть гениальным. И логика этого такая: если даже вы не станете гением, то достигнете определенного уровня мастерства в каком-то деле, высокого уровня самовыражения.

И это очень часто является такой себе заменой гениальности. Таких людей достаточно много среди ученых, исследователей.

Я считаю себя человеком, который стал на первую ступеньку к гениальности.

Если руководствоваться критериями, какие вы привели выше, то, наверное, Вы согласны с оценкой Владимира Ульянова как гения? Да, я считаю Ленина гениальным потому, что он дал миру оригинальную идею – изменить мир. И ему удалось изменить мир, он реализовал свою идею, ему удалось достаточно удачно захватить власть и доказать, что революция связана именно с его именем.

Безусловно, позже мы имеем дело со злым гением Сталиным, который осуществил такую персонификацию и мифологизацию личности Ленина против его воли, но тот факт, что Ленин и при жизни воспринимался как крупный политический деятель, не вызывает никаких сомнений, он изменил общество полностью.

Можете ли назвать какие-то гениальные шаги в истории Украины? Чтобы ответить на этот вопрос, немного лучше нужно знать историю... Я работал больше с личностями, чем с историческими фактами.

Но самый гениальный шаг Украины – это получение независимости. Однако, к сожалению, исполнителей этого шага я никоим образом не могу назвать гениальными.

Сам шаг – независимость – действительно очень важный, он подарил Украине новую реальность.

А Помаранчевая революция – не гениальный шаг? Сам по себе шаг на Майдане независимости – это выдающийся шаг, но я не осмелюсь определить, гениален ли он. Он выдающийся в том плане, что продемонстрировал: общество изменяется.

Были достаточно много факторов, которые меня сдерживают от того, чтобы назвать этот шаг гениальным.

Например? Были проявления того, что вписывается в теорию Гюстава Лебона «Психология масс и народов». Массы сами по себе никогда не могут быть гениальными, психология масс находится на низшем уровне – где работают инстинкты. Потому уровень одного человека, всегда выше, чем психология масс. Это все доказано тем же Лебоном.

К примеру, можно увидеть, как ведет себя масса во время стихийного бедствия или во время военных действий. В такой массе все зависит от того, кто первый на себя возьмет инициативу, предпримет какой-то шаг.

Наши массы подхватили инициативу – стоять до конца, – и это, безусловно, позитивное использование энергии.

Почему я не называю этот шаг гениальным? Потому что политики, которые не являются гениальными, воспользовались этой позитивной энергией масс и не смогли ее перевести в конструктивное русло, чтобы доказать свое политическое величие. То есть массы делегировали свою гениальность, свой импульс, свой гениальный толчок политикам, которые не справились с этим заданием. Поэтому и сам шаг масс я не могу назвать гениальным.

Недавно американская консалтинговая компания Synectics назвала 100 гениальных людей современного мира, и среди них – на 72-ом месте – украинского художника Ивана Марчука. Вы согласны с такой оценкой? Ничего о нем не могу сказать, но тот факт, что, изучая художников, я на него не наталкивался, – это свидетельство того, что он еще не дошел до уровня гения.

Я объясню.

Можно считать меня, как исследователя необразованным, то есть человеком, который не знает гениев своей страны. Но я хочу сказать, что гений – это тот человек, имя которого на планетарном уровне не вызывает никаких сомнений. Например, если сказать слово Гитлер – то все знают, кто это. Он злой гений, но его знают.

Или Мадонна. Она в действительности ничего не сделала, она не является женщиной, которой я гордился бы, но ее все знают, у нее есть определенные технологии, которые позволили отнести ее к гениальным женщинам.

А как бы оценили на этот предмет Владимира Путина? Путин – это созданный миф.

Я не считаю Путина гениальным. Через каких-то пятьдесят лет имя Путин будет таким же, как и имя Брежнев или Горбачев.

Путин ничего не сделал большого или выдающегося, и боюсь, что ничего и не сделает. Его способ мышления, его рамки бывшего офицера ФСБ не дают той широты, того диапазона мышления, который нужен гению для большого самовыражения.

Чтобы он смог претендовать на звание гения, ему придется много работать над собой, чтобы трансформироваться и продемонстрировать огромные изменения...

Вспомним того же Нобеля. На протяжении жизни он был всего-навсего классным ученым, который изобрел динамит, но его не считали бы гением, если бы он не раскрылся в последний момент – если бы перед смертью не учредил Нобелевскую премию.

Этим одним гениальным шагом Нобель увековечил себя.

Разговаривала Оксана Климончук