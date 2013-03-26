Польскую визу можно будет получить в Донецке

Как сообщил на пресс-конференции сегодня генеральный консул Польши в Украине Рафал Вольский, восьмой консульский отдел будет открыт в Донецке.

Он напомнил, что на сегодняшний день консульские отделения Польши функционируют в Киеве, Харькове, Луцке, Одессе, Виннице, Севастополе и Львове.

Р.Вольский также отметил, что Польша сократила количество отказов украинцам в предоставлении виз. Так, в 2009 году количество отказов составляло 2,7%, в 2012 году 1,7%.

По теме: Упрощение виз с Украиной Европарламент рассмотрит в апреле

Кроме того, Р.Вольский сообщил, что в 2013 году отмечается тенденция к снижению количества поездок украинцев в Польшу в служебных целях, а также уменьшение количества поездок организованных туристов в Польшу. В то же время наблюдается рост индивидуального туризма.

Р.Вольский также сообщил, что 22 марта Польша зарегистрировала общественную организацию «Польско-украинская туристическая палата», которая будет содействовать развитию организованного туризма между Украиной и Польшей.