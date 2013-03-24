Белорусы отметили День Воли: среди задержанных могут быть украинцы
16:46, 24 марта 2013Мир
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В центре Минска сегодня сторонники белорусской оппозиции провели шествие, приуроченное к 95-летию провозглашения Белорусской народной республики.
Этот день оппозиция празднует как День Воли / Фото Наша Ніва
Более тысячи человек собралось возле кинотеатра «Октябрь» в центре белорусской столицы, сообщает Радио Свобода.
Отсюда они отправились на площадь Бангалор, где состоялся митинг и концерт.
Демонстранты держали бело-красно-белые флаги, символику оппозиционных партий, портреты политиков, находящихся в заключении. Людей, которые держали не разрешенные властью плакаты, после завершения акции задерживали правоохранители.
По некоторым сообщениям, среди задержанных есть и трое граждан Украины.
Среди организаторов акции - Партия Белорусский народный фронт, движение «За Свободу», компания «Говори правду!», Объединенная гражданская партия и другие.
Акция была санкционирована городскими властями.
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