Белорусы отметили День Воли: среди задержанных могут быть украинцы

16:46, 24 марта 2013
Мир
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В центре Минска сегодня сторонники белорусской оппозиции провели шествие, приуроченное к 95-летию провозглашения Белорусской народной республики. 

День Воли / Фото Наша Ніва

Более тысячи человек собралось возле кинотеатра «Октябрь» в центре белорусской столицы, сообщает Радио Свобода.

Отсюда они отправились на площадь Бангалор, где состоялся митинг и концерт.

Демонстранты держали бело-красно-белые флаги, символику оппозиционных партий, портреты политиков, находящихся в заключении. Людей, которые держали не разрешенные властью плакаты, после завершения акции задерживали правоохранители.

По некоторым сообщениям, среди задержанных есть и трое граждан Украины.

Среди организаторов акции - Партия Белорусский народный фронт, движение «За Свободу», компания «Говори правду!», Объединенная гражданская партия и другие.

Акция была санкционирована городскими властями.

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