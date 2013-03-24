Белорусы отметили День Воли: среди задержанных могут быть украинцы

Более тысячи человек собралось возле кинотеатра «Октябрь» в центре белорусской столицы, сообщает Радио Свобода.

Отсюда они отправились на площадь Бангалор, где состоялся митинг и концерт.

Демонстранты держали бело-красно-белые флаги, символику оппозиционных партий, портреты политиков, находящихся в заключении. Людей, которые держали не разрешенные властью плакаты, после завершения акции задерживали правоохранители.

По некоторым сообщениям, среди задержанных есть и трое граждан Украины.

Среди организаторов акции - Партия Белорусский народный фронт, движение «За Свободу», компания «Говори правду!», Объединенная гражданская партия и другие.

Акция была санкционирована городскими властями.