На митинг оппозиции во Львове вышли свыше 5 тысяч человек

Свыше 5 тысяч человек, среди которых большинство молодежь, собрались сегодня на площади возле памятника Тараса Шевченко на митинг оппозиционных сил «Вставай, Украина!»

Как передает корреспондент УНИАН, к трехтысячной колонне партийцев ВО «Свобода» и ВО «Батькивщина», которые колонной пришли от памятника И.Франко, на площади возле памятника Т.Шевченко к ним присоединились сотни сторонников и представителей партии «УДАР», а также жители Львовщины, которые приехали на митинг оппозиции с разных районов области.

На площади были развернуты несколько сотен флагов ВО»Свобода», ВО «Батькивщина», «УДАРа», Народного Руха Украины, КУНа, Европейской партии, Украинской республиканской партии.

Присутствующие на площади скандированиями «Слава Украине» встретили лидеров оппозиции Арсения Яценюка, Олега Тягнибока, председателя Львовской парторганизации «УДАР», народного депутата Ярослава Гинку и депутатов Верховной Рады от оппозиционных сил, представляющих Львовщину. Обращаясь к присутствующим, Я.Гинка отметил, что «сегодня основная задача оппозиционных сил – свержение режима».

«Нужно поставить вопрос отставки правительства и президента, хоть президентом назвать его тяжело, поскольку то - бандит», - заявил народный депутат.

Присутствующие на площади в ответ воскликнули скандированием «Прочь бандита!»

Аплодисментами и возгласами «Наш язык! Наша Украина!» участники акции встретили выступление депутата Верховной Рады от ВО «Свобода» Ирины Фарион.

Она обратилась к собравшимся со словами: «Дорогие мои политические подснежники! Сейчас Украина находится на грани потери государственности. Исчерпываются методы парламентской борьбы. Потому мы приняли решение идти к вам. Уголовная орда во главе с Януковичем уже в агонии и наши акции - это их конец».

Потом перед участниками митинга выступил депутат Верховной Рады Юрий Михальчишин (фракция «Свобода»), который призвал всех сознательных украинцев активно участвовать в завершающей акции оппозиционных сил, запланированной на май в Киеве.

«Мы идем сегодня, чтобы пробуждать нацию. Мы несем последнюю надежду на спасение. До встречи на киевских баррикадах!», - заявил Ю.Михальчишин, и присутствующие на площади многотысячно поддержали скандированием «Революцию!»

В завершение акции выступили О.Тягнибок и А.Яценюк.

«Мы готовим почву, чтобы поднять народ, чтобы сбросить режим Януковича с целью коренных изменений украинского общества. У нас есть план всеобъемлющих и коренных изменений, но нам нужны вы. Присоединяйтесь!», - заявил, обращаясь к львовянам О.Тягнибок.

В свою очередь А.Яценюк во время выступления заверил, что «Украина отправит Януковича в отставку и будет новый президент».

«Я после Винницы принял решение не считать Партию регионов и Януковича оппонентами. Это - не оппоненты, а зло! И от зла нужно избавляться. Призываю вас всех на 18 мая, когда будет решающая акция оппозиции, в календариках поставить крестик и приехать в Киев, чтобы посмотреть, как убегает президент», - отметил А.Яценюк.

Несколько тысяч участников митинга проскандировали: «Банду -прочь!», «Вместе – мы сила!», а после исполнения Государственного гимна Украины митинг было завершено. Присутствующие на площади не спешили расходиться, собираясь в группы и пели украинские песни.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области, к охране общественного порядка во время массовых мероприятий во Львове было задействовано 72 работника милиции.. Нарушений общественного порядка не зафиксировано.