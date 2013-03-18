В Одессе накрыли подпольные цеха, где шили «липовый» Аdidаs

Согласно сообщению, работники областного управления госслужбы по борьбе с экономической преступностью установили факт функционирования подпольного швейного производства.

С целью проверки данной информации сотрудники милиции отправились по установленным адресам.

«Во время визита правоохранителей там продолжался рабочий процесс - в двух цехах работали 20 швей. В помещении провели санкционированный обыск, в ходе которого изъяли около 60 швейных машин, более 1,5 тыс. футболок и брюк с нанесением маркировки ТМ «Аdіdаs», а также более тысячи бирок этой же торговой марки. Всего было изъято оборудования на сумму свыше 80 тысяч гривен», - сообщили в отделе.

Ведется расследование уголовного производства по ч.1 ст.229 (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) УК Украины.