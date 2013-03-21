Поляки и украинцы расскажут друг другу как добывать сланцевый газ

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины, мероприятие состоится под эгидой Украинско-польской хозяйственной палаты и при поддержке Министерства иностранных дел и Министерства экономики Польши.

На конференции при участии соответствующих экспертов, специалистов, практиков, представителей государственных органов и органов местного самоуправления, бизнеса и других заинтересованных лиц планируется обсудить ряд актуальных вопросов в контексте развития топливно-энергетического комплекса двух стран.

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Мероприятие состоится в рамках Украинско-польского клуба, который был учрежден 6 марта 2013 года в рамках “Украинского дня” на Варшавской фондовой бирже.