Обо всех ЧП с журналистами министр внутренних дел узнает сразу

Об этом сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

Согласно нормативно-правовым актам Министерства внутренних дел, в частности, приказу № 88 от 25 мая 2010 года, о совершении противоправных действий относительно представителей средств массовой информации, других резонансных событий при их участии немедленно докладывается министру внутренних дел Украины. Ход расследования таких уголовных правонарушений находится на особом контроле в Главном следственном управлении МВД.

Кроме этого, на заседаниях Межведомственной рабочей группы по анализу состояния соблюдения законодательства о свободе слова и защите прав журналистов, в состав которой вошли представители Администрации Президента, Генеральной прокуратуры, МВД, Управления государственной охраны, журналистских объединений и правозащитных организаций постоянно рассматриваются вопросы расследования правоохранительными органами происшествий при участии журналистов, о чем в дальнейшем информируется общественность.

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Так, в дежурную часть Сосновского райотдела милиции (Черкасская область), по линии 102 обратилась корреспондент газеты «Вечірні Черкаси» Валентина Васильченко, которая сообщила о том, что, «проходя мимо неизвестных ей мужчины и женщины, получила резаную рану левой голени. Предварительно установлено, что травму журналистке нанесла жительница Черкасского района, выбросив из автомобиля лезвие от сломанного кухонного ножа. Следственным отделом Сосновского райотдела милиции по данному факту открыто уголовное производство», - говорится в сообщении.

Нож изъят и приобщен к материалам производства. На данное время расследование уголовного производства продолжается, проводятся следственные действия для полного, объективного расследования дела.

О результатах расследования этого происшествия МВД обязательно сообщит общественность.