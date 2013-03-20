Банки Кипра будут закрыты до следующего вторника

20:07, 20 марта 2013
Общество
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Банки Кипра будут оставаться закрытыми завтра, 21 марта, и в пятницу, 22 марта.

Банки Кипра не будут работать до вторника

Об этом заявил сегодня официальный представитель правительства, сообщает ИТАР ТАСС.

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Учитывая, что в понедельник, 25 марта, в стране государственный праздник, то банковская система республики не будет работать, по крайней мере, до будущего вторника, 26 марта.

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