В США еще верят, что удастся избежать санкций против Украины

Об этом в интервью радио «Свобода» заявила заместитель государственного секретаря США Венди Шерман, которая находится в Украине с визитом.

«Прямые контакты с украинской стороной чрезвычайно важны. Вот почему я здесь – чтобы непосредственно говорить с украинцами об их будущем. Это суверенная страна, и ей необходимо принимать нужные мудрые решения. США есть и остаются ее партнером, и мы хотим, чтобы Украина реализовала тот потенциал, который она может реализовать», – отметила В.Шерман.

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«Решение Конгресса, Сената относительно введения санкций не имеет обязательной силы. Оно не требует, но рекомендует эти меры. Но решение сенаторов является мощным сигналом, что мы очень обеспокоены относительно вопроса выборочного правосудия. И мы сейчас надеемся, что украинское правительство эти вопросы решит», – отметила заместитель госсекретаря США.

В.Шерман во вторник, 19 марта, имела встречи с премьер-министром Николаем Азаровым и министром иностранных дел Леонидом Кожарой, руководителями оппозиции и женщинами-лидерами. Сегодня она должна встретиться с Президентом Украины Виктором Януковичем.