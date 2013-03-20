Курс евро падает к доллару после голосования в парламенте Кипра

По данным торгов, курс евро к доллару снизился, после того, как парламент Кипра проголосовал против введения налога на депозиты, что усилило обеспокоенность инвесторов относительно спасения экономики страны.

Как сообщает РИА Новости, к концу торговой сессии во вторник евро подешевел к доллару до 1,2883 доллара против 1,2956 доллара в понедельник. Курс доллара к иене снизился до 95,17 иены за доллар с 95,21 иены за доллар к концу прошлых торгов. К корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США курс доллара укрепился до 82,89 пункта против 82,63 пункта в понедельник.

Однократный налог на депозиты, за счет которого Кипр должен был получить около 6 миллиардов евро, являлся условием для получения кредита от ЕС в размере 10 миллиардов евро. Однако 36 из 56 членов парламента проголосовали против такого варианта спасения.

Теперь европолитикам и правительству страны необходимо согласовывать новые параметры финпомощи, что может вновь отложить предоставление стране заемных средств.