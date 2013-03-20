В Кабмине уверяют, что налога на депозиты не будет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов, выступая на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Нацбанк и правительство не задумывалось над тем, чтобы вводить налог на депозиты. Мы прекрасно понимаем, чего стоит доверие наших граждан, которое сегодня вкладывают в банковскую систему Украины в национальной валюте достаточно большое количество средств и сбережений, и делают это в нацвалюте, что не может не радовать. Население - наш основной кредитор», - сказал С.Арбузов.

При этом он обратил внимание, что многие страны используют политику налогообложения банковских депозитов.

Однако, по словам С.Арбузова, Украина такой налог вводить не будет.

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Как ранее сообщал УНИАН, народный депутат Украины от Партии регионов Евгений Сигал предлагал Верховной Раде внести изменения в Закон «О банках и банковской деятельности», которые предполагают упразднение нормы, разрешающей банкам привлекать вклады (депозиты) от физических лиц в иностранной валюте. Также Е.Сигал предлагал Верховной Раде внести изменения в Налоговый кодекс и внедрить с 1 января 2014 года 25%-й налог на доходы физических лиц, полученные в виде процентов на текущие или депозитные вклады в банках или небанковских учреждениях.