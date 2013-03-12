Сбежавшую из плена Кочневу передали украинскому посольству

Сирийские власти сегодня вечером передали журналистку Анхар Кочневу, которая накануне сбежала от похитивших ее в октябре прошлого года сирийских повстанцев, временному поверенному посольства Украины в Сирии Евгению Жупееву, сообщила РИА «Новости» сама Кочнева.

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"Сирийская сторона, соблюдая все необходимые меры предосторожности, доставила меня во вторник в МИД Сирии, где в присутствии посла России Азамата Кульмухаметова меня передали временному поверенному посольства Украины Евгению Жупееву. Сейчас я нахожусь в безопасном месте", - сказала А.Кочнева.

Ранее в понедельник Кочнева сообщила в телефонном разговоре с РИА «Новости», что ей удалось бежать от похитителей. Она рассказала, что в настоящий момент ей ничто не угрожает, и она направляется в Дамаск.