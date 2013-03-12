В Ахтырке продолжаются «страсти по Ленину»

В Ахтырке Сумской области местная власть не комментирует факт установки на месте разрушенного в феврале сторонниками ВО «Свобода» памятника Ленину силами КПУ нового монумента.

Как сообщил по телефону УНИАН и.о. городского головы Ахтырки Александр Целуйко, сегодня он получил письмо от народного депутата от КПУ Виктории Бабич о том, что на постамент установлен новый памятник Ленину.

«Сегодня я получил письмо от народного депутата о том, что на постамент установлен новый памятник Ленину. Как с ним быть? Пока я не могу комментировать этот факт. Завтра во всем должен разобраться главный архитектор города, поскольку на постаменте в настоящее время находится совершенно не та скульптура, которая в свое время была внесена в Государственный реестр памятников искусств и местного значения», - отметил А.Целуйко.

По его словам, 26 февраля сессия горсовета поручила своим комиссиям, изучив общественное мнение, разобраться в том, нужен ли городу новый памятник Ленину взамен разрушенного. Рассмотреть этот вопрос планировалось на очередной сессии 26 марта.

«И что теперь? Охранять этот памятник или нет - я пока не знаю. Насколько законно установлена сегодня новая скульптура, должны разобраться в том числе и специалисты Государственной архитектурно-строительной комиссии», - подчеркнул и.о. мэра.

При этом он сказал, что уже были предложения установить другие памятники – герб Ахтырки либо памятник ахтырским гусарам, или Мемориал славы к 70-летию освобождения города, или церковное сооружение, поскольку данный участок до 2016 года арендован местным храмом Успения Божьей матери.

По информации Ахтырского городского портала, арендатор уже подал жалобу в прокуратуру в связи с проведением на участке ремонтных работ (по восстановлению скульптуры).

Также А.Целуйко сказал, что в 1995 году было прийнято решение горсовета о переименовании площади Ленина, на которой находится монумент, в Успенскую, однако до сих пор документального оформления принятого решения нет.

Как сообщал УНИАН, памятник Ленину в Ахтырке был разрушен 15 февраля сторонниками ВО «Свобода» во главе с народным депутатом Игорем Мирошниченко. На постаменте остались только ноги Ленина, которые позже демонтировали.

Сегодня, 12 марта, сторонники КПУ установили новый памятник, восстановив его за счет собственных средств, а также пожертвований от жителей и коммунистов Ахтырки, Конотопа, а также других населенных пунктов Сумской и Черниговской областей.