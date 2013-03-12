СМИ: На строительство нового терминала «Борисполь» просит еще миллиард

Полмиллиарда долларов на ветер - именно столько спустили чиновники на строительство нового терминала D в аэропорту "Борисполь", говорится в сюжете программы "Гроші", сообщает ТСН.

Работу впоследствии они сами назвали неэффективной. И теперь, чтобы привести все в порядок, просят у государства еще миллиард гривен.

Во время подготовки к Евро-2012 на строительстве в "Борисполе", как в Бермудском треугольнике, исчезли миллиарды гривен. Это признают уже даже самые чиновники - устами государственной Счетной палаты.

"Аудитом установлено, что из-за недостаточного контроля 3,7 миллиарда гривен были использованы неэффективно и с нарушением законодательства", - говорилось в сообщении Счетной палаты.

Контроллеры узнали, что уже во время строительства "Борисполь" самовольно изменил проект и более чем вдвое увеличил пропускную способность терминала. Построили даже отдельную огромную зону для VIP-персон, что привело к увеличению долговых кредитных обязательств аэропорта на 2,6 млрд. гривен.

Через непомерные аппетиты застройщиков финальная стоимость терминала D в разы превысила запланированную: вместо полутора миллиарда гривен потратили почти пять, констатируют в Счетной палате.

Аэропорт обвинения опровергает. Более того, из кулуаров власти просочилась сенсационная информация. Новый молодой директор аэропорта Антон Волов просит еще миллиард. И имеет шансы получить деньги.

"На сегодняшний день генеральный директор работает так, как ему указали сверху. То есть он не самостоятельная фигура и поэтому на сегодняшний день страдают все - и авиакомпании, и пассажиры", - говорит депутат Верховной Рады Сергей Мищенко.

Эксперты утверждают - Волов прикрывает сделки строителей и с пеной у рта опровергает обличительные подсчеты государственных аудиторов. "Гроші" попытались выяснить, почему новый директор "Борисполя" не считает исчезновение 4 миллиардов преступлением.

Однако общаться на камеру Волов не собирается. Ситуация с "Борисполем" - это тот редкий случай, когда государственные расчеты полностью совпадают с цифрами общественных контролеров.

"Происходит странная ситуация. Стоимость вот этого терминала D в начале строительства возросла в 2,5-3 раза. И одновременно на мелочах экономят. Даже на несколько тысяч зарплаты рабочим", - отмечает эксперт в области перевозок Вячеслав Коновалов.

На такую ​​гигантскую площадь теперь просто нет пассажиров. И даже в лучшие дни здесь не бывает и трети от того потока, который способен обслуживать терминал, говорится в сюжете "Гроші".

"Когда строили терминал D, не учли количество пассажиров, которые будут проходить через этот терминал, парковки как таковой нет. Во-вторых, нет инфраструктуры в самом терминале D", - отмечает нардеп Сергей Мищенко.

Катастрофой эксперты называют тот факт, что при новом директоре фактически пустошами стали два из четырех терминалов Борисполя: это уже не только новый терминал D, но и раньше самый людный терминал В. "Они полностью разбалансировали наработки, которые были у аэропорта "Борисполь", - считает Мищенко.

Антон Волов сделал все, чтобы выжить из него крупнейшего украинского перевозчика "Аэросвит". И теперь не скрывает: хочет, чтобы на место украинских авиакомпаний пришли иностранные.

При заоблачных инвестициях заработки "Борисполя" стремительно падают. В 2011 году прибыль переваливала за полмиллиарда, в этом году администрация надеется лишь на сто миллионов. Хуже, что и потеря доходов, и нецелевое использование почти 4 млрд грн были спланированы, - убежден нардеп Мищенко. "Это путь к банкротству", - уверен он.

Главные воздушные ворота страны модернизировали, а теперь банкротят, чтобы задешево отдать в частные руки, подозревает нардеп. Чтобы этого не произошло, он даже разработал законопроект, запрещающий отдавать "Борисполь" в концессию.

Правда, министр инфраструктуры Владимир Козак уверяет: пока таких предложений к нему не поступало.

Другие данные у бывшего министра Бориса Колесникова, который и отвечает за строительство Евро-2012 объектов, в том числе "Борисполя". "Скоро "Борисполь" передадут в концессию, это поможет его развитию и пассажиропоток возрастет", - заявил он в начале марта.