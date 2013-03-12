СМИ: У следователей появилась новая версия гибели Панина

Об этом "Комсомольской правде" заявил источник в право­охранительных органах. По его словам, медики не исключают, что актер умер от инсульта: Панин упал и, ударившись, получил травмы головы, которые в официальных отчетах фигурируют как "ссадины". Есть и другие признаки, указывающие на этот недуг, но информация не разглашается по этическим соображениям.

Впрочем, официальных подтверждений ни этой, ни других версий пока нет. По словам представителя Главного следственного управления СКР по Москве Сергея Стукалова, официального заключения экспертов следствие еще не получало.

- С учетом личности погибшего следователи решили полностью воссоздать картину происшедшего, - сказал Сергей Стукалов. - Необходимо провести ряд экспертиз, для этого и было возбуждено уголовное дело. Пока нет данных, что, кроме Панина, в квартире находился кто-то еще. Дверь была закрыта изнутри, посторонних следов не обнаружено. Но у актера, помимо черепно-мозговой травмы, зафиксировано несколько ссадин. Может, человек падал несколько раз, а может, его действительно били. Эксперты должны смоделировать удары, полученные Паниным, или траекторию его падений. Кроме того, предстоит тщательно изучить записи видеокамеры на подъезде и другие данные.

По словам Стукалова, эксперты в таких случаях обычно работают не меньше месяца.

- В этом случае, возможно, результаты будут немного раньше, - сказал представитель СКР.