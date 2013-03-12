Офицер милиции получил тысячу долларов за блеф

Как рассказала руководитель пресс-службы прокуратуры Житомирской области Татьяна Гоша, Высшим специализированным судом Украины оставлено без изменений приговор Попельнянского райсуда в отношении бывшего оперуполномоченного ГСБЭП РО УМВД Украины в области. "Приговором суда работник милиции признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.190 (мошенничество), ч.3 ст.364 (злоупотребление служебным положением) УК Украины", - сказала Т. Гоша.

Установлено, что капитан милиции требовал от гражданки и получил 1 тыс. дол. США за содействие в том, чтобы ее задержанному мужу была избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Хотя он не имел никакого отношения к уголовному делу, по материалам которого было арестовано указанное лицо.

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Милиционер осужден к 5 годам лишения свободы с конфискацией половины принадлежащего ему имущества. Суд также лишил его специального звания «капитан милиции» и права занимать аттестованные должности в органах внутренних дел сроком на 2 года.