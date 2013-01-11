Капитан милиции задержан за вымогательство

Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы прокуратуры Житомирской области Татьяна Гоша, установлено, что руководитель территориального подразделения государственной службы борьбы с экономической преступностью райотдела милиции Житомира, состоя на службе, вымогал и получил от представителя частного предприятия 1600 американских долларов. За такую сумму он пообещал в последующем не препятствовать предпринимательской деятельности.

По данному факту прокуратурой Житомирской области открыто уголовное производство по предварительной квалификации по части 3 ст. 368 УК Украины (получение взятки).

Вещественные доказательства – средства в сумме 1600 дол. - изъяты, капитан милиции задержан.

Досудебное расследование проводит прокуратура области.