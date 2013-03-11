У Каськива объяснили, почему отказались от кредитов на LNG-терминал

Об этом говорится в официальном комментарии Нацагентства.

"Реализация 1-го этапа проекта будет осуществлена ​​за счет использования современной технологии морского базирования регазификационного завода (FSRU) в партнерстве с американской компанией Exelerate Energy. Такое решение позволит обеспечить поставки газа на территорию Украины уже в следующем году. Ранее объявленный тендер был ориентирован на более длительное решение - наземное базирование терминала, которое будет реализовано не ранее чем за 3 года на 2-м этапе реализации проекта. Наше партнерство с американцами обеспечит критически необходимый для энергетической независимости вариант решения", - заявил Сергей Евтушенко, который является руководителем Координационного Совета Национального проекта "LNG-терминал".

С этим, по словам представителя Нацагенства, связана и отмена тендеров на привлечение кредитных средств.

Как известно, сегодня ряд СМИ распространил информацию о том, что ГП «Национальный проект« LNG-терминал» вроде бы не смог привлечь 2 кредита на общую сумму 221 млн 946 тысяч грн.