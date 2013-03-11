МИД рассказал, что завтра из Сирии должны эвакуировать 18 украинцев

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики МИД.

Планируется, что украинцы вылетят из аэропорта города Латакия самолетом МЧС РФ (аэропорт назначения – «Домодедово», Москва).

Время вылета из Латакии подлежит уточнению российской стороной, отметили во внешнеполитическом ведомстве.

По прибытии эвакуированных лиц в Москву Посольство Украины в Российской Федерации окажет им необходимое содействие в размещении в гостинице и последующей отправке в Украину, заверили в МИД.