МИД рассказал, что завтра из Сирии должны эвакуировать 18 украинцев
20:35, 11 марта 2013Общество
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МИД Украины и Посольством Украины в Сирии проводится работа по обеспечению запланированной на 12 марта отправки с территории Сирийской Арабской Республики очередной группы украинцев (ориентировочно, 18 человек).
МИД рассказал, что завтра очередную группу украинцев вывезут из Сирии
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики МИД.
Планируется, что украинцы вылетят из аэропорта города Латакия самолетом МЧС РФ (аэропорт назначения – «Домодедово», Москва).
Время вылета из Латакии подлежит уточнению российской стороной, отметили во внешнеполитическом ведомстве.
По прибытии эвакуированных лиц в Москву Посольство Украины в Российской Федерации окажет им необходимое содействие в размещении в гостинице и последующей отправке в Украину, заверили в МИД.
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