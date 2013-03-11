НБУ: Украинцы стали больше вкладывать в гривну

По данным Национального банка, в январе население купило у банков всего на $201 млн больше, чем продало им. Для сравнения, в прошлом октябре, когда состоялись парламентские выборы, чистый спрос со стороны украинских граждан на валюту составил $3,34 млрд. Резкое падение интереса к иностранной валюте не удивительно, так как граждане наконец-то убедились, что курс уже длительное время остается стабильным, так как Нацбанк не прекращает проведение валютных интервенций для его поддержания.

«Девальвация гривни не произойдет, так как правительство этого не допустит. У нас большие долги частного сектора и государства в иностранной валюте-в целом порядка $130 млрд. Кроме того, у банков остается еще очень много кредитов в иностранной валюте, при девальвации этот портфель очень вырастет. Кроме того, Украине нужно рассчитываться за газ в иностранной валюте», - объясняет исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко. Эксперты отмечают, что и прошлогодний ажиотаж на валюту был связан в большей степени не с какими-то негативными тенденциями или предпосылками для девальвации, а исключительно со спекулятивными сделками. "Сейчас нет никаких экономические предпосылок для того, чтобы происходила девальвация. Просто есть категория граждан, которые зарабатывают на колебаниях валютного курса", - говорит директор Института экономики и прогнозирования НАНУ Валерий Геец.

Естественно, вместе с падением спроса на валюту растет и интерес украинцев к гривневым депозитам, так как на сегодняшний день они являются наиболее приемлемым инструментом для сбережения средств. Ставки на такие вклады по-прежнему держатся на высоком уровне, по данным Украинского индекса ставок по депозитам физлиц, сейчас гривневый вклад на год можно разместить в среднем под 18%. Поэтому в декабре прошлого года граждане положили на банковские гривневые счета рекордные 6,4 млрд грн, а в январе - 5,9 млрд. грн. На фоне обесценивания американской и европейской валюте, сейчас гражданам выгоднее всего вкладываться именно в гривну.

«Нам следует обратить внимание, что, на текущий момент, доллары не являются гарантом стабильности. Для этого существует несколько причин: мировая инфляция доллара и отказ рядом стран ОПЕК и Китаем от его использования. А у нас в стране население остается заложником доллара», - отмечает доктор экономических наук, эксперт-аналитик Института финансово-экономических исследований Андрей Матвийчук.