ЕБРР может дать Украине 300 млн евро на безопасность АЭС

Об этом говорится в сообщении Банка, переданном УНИАН.

«Совет Директоров ЕБРР примет решение об участии Банка в комплексной программе повышения безопасности украинских АЭС, которая призвана обеспечить соответствие самым высоким стандартам безопасности, признанным на международном уровне. ЕБРР рассматривает возможность выделения кредита в размере 300 млн. евро на поддержку данной Программы, которая должна быть завершена до конца 2017 г.», - сказано в сообщении Банка.

Как сообщал УНИАН, 14 февраля 2013 в Минэкологии Украины состоялась рабочая встреча министра Олега Проскурякова с директором Департамента ядерной безопасности ЕБРР Винсом Новаком. Стороны обсудили вопросы сотрудничества и взаимодействия Украины с Европейским Банком относительно деятельности Чернобыльского фонда «Укрытие» по вопросам ядерной безопасности, реализации международных проектов, финансируемых за счет средств Фонда «Укрытие». По сообщению Минэкологии, первым крупным совместным проектом в 2013 году будет проект повышения ядерной безопасности на блоках Чернобыльской АЭС.

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Отметим также, что ранее президент ЕБРР Сума Чакрабарти подчеркивал, что перспективными для ЕБРР являются проекты финансирования агробизнеса и инфраструктуры, в которых банк уже интенсивно работает, а также проект по повышению безопасности энергоблоков украинских АЭС, поскольку для Украины этот вопрос является существенным ввиду высокой зависимости от атомной энергетики, а у ЕБРР есть опыт в этой сфере.