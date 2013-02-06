ЕБРР: инвестиционный климат в Украине существенно ухудшился

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил, президент ЕБРР Сума Чакрабарти во вторник, 5 февраля, на пресс-конференции в Киеве.

Он заявил о готовности продолжать инвестировать в проекты в Украине на том же уровне (около 1 млрд евро в год) при улучшении инвестиционного климата в стране. «Ухудшение инвестиционного климата проявляется в коррупции на всех уровнях, действиях налоговых органов и таможни, неэффективности работы судебной системы. В ходе встреч с Президентом и членами правительства Украины я изложил эти обстоятельства, и правительство готово работать с нами... Мы хотим создать независимый орган для рассмотрения жалоб наших клиентов – инвесторов относительно действий власти, и критерием улучшения ситуации будет повышение интереса инвесторов к Украине», - сказал С.Чакрабарти. И добавил: «Сегодня я передам Президенту конкретный список реформ».

Президент банка подчеркнул, что перспективными для ЕБРР являются проекты финансирования агробизнеса и инфраструктуры, в которых банк уже интенсивно работает, а также проект по повышению безопасности энергоблоков украинских АЭС, поскольку для Украины этот вопрос является существенным ввиду высокой зависимости от атомной энергетики, а у ЕБРР есть опыт в этой сфере.

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Как сообщал УНИАН, Европейский банк реконструкции и развития инвестировал в 2012 году в 35 украинских проектов 1,2 млрд долл., при этом 71% средств был предоставлен частным компаниям, 29% - на проекты в государственном секторе.

По состоянию на 1 января 2013 г. ЕБРР взял обязательства относительно предоставления более 10,7 млрд долл. в рамках 318 проектов.

Премьер-министр Украины Николай Азаров ранее заявлял, что Украина рассчитывает в 2013 году на помощь Европейского банка реконструкции и развития в финансировании ряда проектов, в частности по строительству Харьковского метрополитена и высоковольтной линии «Новоодесская – Арциз».