В стычке с бедуинами граждане Украины не пострадали
23:19, 08 ноября 2007Общество
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Министерство иностранных дел Украины заявляет, что в ходе столкновения на геофизической сервисной компании в провинции Шабва украинские граждане не пострадали.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, согласно информации Посольства Украины в Королевстве Саудовская Аравия и Йемене (по совместительству), причины инцидента, который привел к использованию оружия и человеческим жертвам, в данное время проверяются.
Дело находится на контроле в Посольстве Украины в Саудовской Аравии и Йемене (по совместительству) и Департаменте консульской службы.
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