В стычке с бедуинами граждане Украины не пострадали

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что в ходе столкновения на геофизической сервисной компании в провинции Шабва украинские граждане не пострадали.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, согласно информации Посольства Украины в Королевстве Саудовская Аравия и Йемене (по совместительству), причины инцидента, который привел к использованию оружия и человеческим жертвам, в данное время проверяются.

Дело находится на контроле в Посольстве Украины в Саудовской Аравии и Йемене (по совместительству) и Департаменте консульской службы.