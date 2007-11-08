Бедуины требовали работы в украинской нефтекомпании: погибли 12 человек

Конфликт охранников украинской нефтяной компании с представителями одного из местных племен в Йемене привел к гибели 12 человек.

Об этом сообщает "5 канал" со ссылкой на представителей йеменской правящей партии.

По информации «5 канала», жертвами конфликта стали шестеро нападающих и столько же сотрудников службы безопасности.

По словам очевидцев, представители местного племени требовали трудоустроить их в компанию.

На данный момент нет данных ни о названии украинской нефтяной компании, ни относительно национальной принадлежности охранников.

Йеменские бедуины часто пытаются помешать добыче нефти на их исторических землях. Последний инцидент произошел буквально три дня тому назад - тогда бедуины взорвали нефтепровод, по которому сырая нефть поставлялась в порт на Красном море, но на объемы и сроки поставок нефти взрыв не повлиял.

Вместе с тем руководитель пресс-службы Министерства топлива и энергетики Украины Константин БОРОДИН сообщил УНИАН, что украинские государственные топливно-энергетические компании в Йемене не работают. В то же время, по его словам, министерство не располагает информацией о работе в Йемене частных украинских компаний.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, министерство поручило посольству Украины в Иордании изучить ситуацию с погибшими в столкновении. Официальной информации по этому инциденту пока нет.